تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس
التاريخ
11/30/2023 12:15:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس، قليلاً لتسجل أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
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