حالة الطقس لـ 3 ايام قادمة في الاردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء يوم غدٍ الجمعة لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية .
ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في بقية المناطق .
وتبقى الأجواء الأحد لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في بقية المناطق .
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