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حالة الطقس لـ 3 ايام قادمة في الاردن

11/30/2023 12:15:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء يوم غدٍ الجمعة لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية .
ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في بقية المناطق .
وتبقى الأجواء الأحد لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في بقية المناطق .

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