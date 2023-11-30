-->

Thursday, 30 November 2023 08:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كتائب القسام تبهر العالم مجدداً - شاهد الفيديو

11/30/2023 12:15:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بثّت كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تسجيلا مصورا لعملية تسليم محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر، خلال اليوم السادس من الهدنة الإنسانية المؤقتة.
وأظهرت المشاهد المحتجزين الإسرائيليين، وهم يودعون مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس، والابتسامة على وجوههم ، في مشاهد ابهرت العالم .
كما وأظهرت مشاهد عملية إطلاق سراح المحتجزين، حسن معاملتهم في أثناء الاحتجاز، وهو ما بدا جليًّا من وجوه المحتجزين وتعاملهم الودي مع عناصر القسام وسرايا القدس والتلويح لبعضهم بإشارة الوداع.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء، إنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح ونقل 16 محتجزا من غزة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN30112023000208011052ID1107512826

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث