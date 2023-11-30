كتائب القسام تبهر العالم مجدداً - شاهد الفيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بثّت كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تسجيلا مصورا لعملية تسليم محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر، خلال اليوم السادس من الهدنة الإنسانية المؤقتة.
وأظهرت المشاهد المحتجزين الإسرائيليين، وهم يودعون مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس، والابتسامة على وجوههم ، في مشاهد ابهرت العالم .
كما وأظهرت مشاهد عملية إطلاق سراح المحتجزين، حسن معاملتهم في أثناء الاحتجاز، وهو ما بدا جليًّا من وجوه المحتجزين وتعاملهم الودي مع عناصر القسام وسرايا القدس والتلويح لبعضهم بإشارة الوداع.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء، إنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح ونقل 16 محتجزا من غزة.
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