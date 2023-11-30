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الإذاعة العبرية: لا قرار بتمديد الهدنة

11/30/2023 12:15:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت الإذاعة العبرية، بأن مجلس الحرب قد انتهى من اجتماعه دون التوصل إلى قرار بشأن تمديد الهدنة في قطاع غزة.
وبحسب مصادر مقربة من مجلس الحرب، فإن قائمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للدفعة الجديدة من المختطفين لا تتناسب مع المعايير المتفق عليها.
واستأنف مجلس الحرب فجر الخميس اجتماعه لبحث تمديد الهدنة في قطاع غزة، وسط ترقب دولي لمعرفة مصير الهدنة الإنسانية المؤقتة بين حماس وتل أبيب.

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