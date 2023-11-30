الإذاعة العبرية: لا قرار بتمديد الهدنة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت الإذاعة العبرية، بأن مجلس الحرب قد انتهى من اجتماعه دون التوصل إلى قرار بشأن تمديد الهدنة في قطاع غزة.
وبحسب مصادر مقربة من مجلس الحرب، فإن قائمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للدفعة الجديدة من المختطفين لا تتناسب مع المعايير المتفق عليها.
واستأنف مجلس الحرب فجر الخميس اجتماعه لبحث تمديد الهدنة في قطاع غزة، وسط ترقب دولي لمعرفة مصير الهدنة الإنسانية المؤقتة بين حماس وتل أبيب.
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