الاحتلال يقتحم مدينة طوباس
التاريخ
11/30/2023 12:15:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة طوباس من مدخلها الشرقي.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية ، بأن الاحتلال اقتحم المدينة بآليات عسكرية وانتشر في عدة أحياء، وسط إطلاق نار.
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