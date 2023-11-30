عهد التميمي تعانق الحرية
التاريخ
11/30/2023 12:15:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عانقت أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية عهد التميمي الحرية، فجر الخميس، ضمن الدفعة السادسة من اتفاق التبادل .
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