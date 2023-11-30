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الاحتلال يعلن استمرار الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة

11/30/2023 12:15:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي استمرار الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة، بعد أن دخلت يومها السابع.


وقال الناطق إنه نظرا لما وصفها بجهود الوسطاء لمواصلة إطلاق المخطوفين ستتواصل الهدنة الإنسانية المؤقتة.

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