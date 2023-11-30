الاحتلال يعلن استمرار الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة

الاحتلال يعلن استمرار الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة
التاريخ
11/30/2023 12:15:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي استمرار الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة، بعد أن دخلت يومها السابع.
وقال الناطق إنه نظرا لما وصفها بجهود الوسطاء لمواصلة إطلاق المخطوفين ستتواصل الهدنة الإنسانية المؤقتة.
للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا
MENAFN30112023000208011052ID1107512822
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.