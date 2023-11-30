بيان من حماس بشأن تمديد الهدنة في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بياناً أكدت فيه تمديد الهدنة ليوم سابع، وهو اليوم الخميس.
وجاء ذلك بعد جهود كبيرة من الوسطاء لتمديد الهدنة في غزة.
وتاليا نص البيان:
بيان حماس بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي
تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس.
حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس
الخميس : 16 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق: 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م
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