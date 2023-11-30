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بيان من حماس بشأن تمديد الهدنة في غزة

11/30/2023 12:15:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بياناً أكدت فيه تمديد الهدنة ليوم سابع، وهو اليوم الخميس.


وجاء ذلك بعد جهود كبيرة من الوسطاء لتمديد الهدنة في غزة.


وتاليا نص البيان:

بيان حماس بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي
تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس.


حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس
الخميس : 16 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق: 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م

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