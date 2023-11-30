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جامعة مؤتة تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريسية

11/30/2023 12:15:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة مؤتة عن حاجتها الى تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه للعمل في كلية الاعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والآداب، والعلوم، والحقوق، والهندسة، والعلوم الاجتماعية، والشريعة.




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