جامعة مؤتة تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريسية

جامعة مؤتة تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريسية
التاريخ
11/30/2023 12:15:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة مؤتة عن حاجتها الى تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه للعمل في كلية الاعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والآداب، والعلوم، والحقوق، والهندسة، والعلوم الاجتماعية، والشريعة.
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