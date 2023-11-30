استشهاد شاب و4 إصابات برصاص الاحتلال غرب رام الله

MENAFN - Al Wakeel News)استشهد، فجر اليوم الخميس، شاب وأصيب عدد آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله.



وأفادت مصادر طبية لـ"وفا "، باستشهاد الشاب فادي مؤيد بدران (21 عاما) من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب 4 بالرصاص الحي بالأطراف، وإصابتين بعد السقوط امام سجن عوفر العسكري.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري المقام على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.

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