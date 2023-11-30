الخارجية القطرية: تمديد الهدنة في غزة ليوم إضافي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الخارجية القطري، صباح اليوم الخميس، بيان مقتضب أكدت فيه على توصل المقاومة والاحتلال لاتفاق على تمديد الهدنة ليوم إضافي في غزة.



وأضاف البيان، أن الجهود سوف تستمر بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع .



وكانت حركة حماس والاحتلال أكدا التوصل لاتفاق بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي.

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا