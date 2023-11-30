الخارجية القطرية: تمديد الهدنة في غزة ليوم إضافي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الخارجية القطري، صباح اليوم الخميس، بيان مقتضب أكدت فيه على توصل المقاومة والاحتلال لاتفاق على تمديد الهدنة ليوم إضافي في غزة.
وأضاف البيان، أن الجهود سوف تستمر بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع .
وكانت حركة حماس والاحتلال أكدا التوصل لاتفاق بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي.
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