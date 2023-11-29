99 ألف شكوى ضد التأمين الصحي في 90 يوما

(MENAFN
- Al Watan) رصد مجلس الضمان الصحي 2494 مخالفة في الربع الثالث من العام الحالي، وفاق استفادة الموظفين من التأمين الصحي الخاص، استفادة التابعين، حيث بلغ إجمالي المستفيدين 11.848.284، منهم 8.176.623 موظفا بـ69 %، مقابل 3.671.661 ملايين تابع بـ31 %.
99 ألف شكوى
كشف تقرير مجلس الضمان الصحي للربع الثالث من العام الحالي، استلام 99.547 ألف شكوى، وتنفيذ 1921 زيارة، منها 1569 زيارة إشرافية، مقابل 1921 زيارة سرية، وإنذار 406 أصحاب العمل، وإيقاف مقدم خدمة صحية، و4 بلاغات احتيال وشكاوى، ومباشرة الفرق الرقابية إيقاف اعتماد مقدم خدمة رعاية صحية، لعدم الالتزام بأنظمة ولوائح المجلس، وتغيير 20 كاشف طوارئ في مواقف السيارات، وتحديد أكثر من 100 خدمة مرفوضة في منصة نفيس.
300 ألف عقوبات
بلغ إجمالي عقوبات شركات التأمين الصحي المخالفة 295.600 ألف ريال، وإجراء تسوية لـ15 طلب صلح بين طرفي العلاقة التأمينية، والتصدي لـ12 دعوى قضائية مرفوعة ضد المجلس وقراراته التنظيمية الصادرة، وتقديم 70 استشارة للإدارات الداخلية، ومراجعة 25 من اللوائح والسياسات التنظيمية، وإعداد ومراجعة 39 اتفاقية، وتحقيق فريق تنمية الموارد عائد استثمار بـ8 %، واستكمال إغلاق 21 مشروعا.
257 اعتمادا
بلغ إجمالي الاعتمادات الجديدة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية 257 اعتمادا جديدا، و2101 تجديد اعتماد، و3 تجديد تأهيل شركات التأمين الصحي، و2 إعادة تأهيل شركات التأهيل، وتنفيذ 12 ورشة عمل، وتمكين 74 مقدم خدمة صحية، وتنفيذ 85 زيارة تقييمية لشركات التأمين الصحي، و25 زيارة تقييمية لمقدمي الخدمات الصحية.
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