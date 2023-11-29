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99 ألف شكوى ضد التأمين الصحي في 90 يوما

11/29/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al Watan) رصد مجلس الضمان الصحي 2494 مخالفة في الربع الثالث من العام الحالي، وفاق استفادة الموظفين من التأمين الصحي الخاص، استفادة التابعين، حيث بلغ إجمالي المستفيدين 11.848.284، منهم 8.176.623 موظفا بـ69 %، مقابل 3.671.661 ملايين تابع بـ31 %.
99 ألف شكوى
كشف تقرير مجلس الضمان الصحي للربع الثالث من العام الحالي، استلام 99.547 ألف شكوى، وتنفيذ 1921 زيارة، منها 1569 زيارة إشرافية، مقابل 1921 زيارة سرية، وإنذار 406 أصحاب العمل، وإيقاف مقدم خدمة صحية، و4 بلاغات احتيال وشكاوى، ومباشرة الفرق الرقابية إيقاف اعتماد مقدم خدمة رعاية صحية، لعدم الالتزام بأنظمة ولوائح المجلس، وتغيير 20 كاشف طوارئ في مواقف السيارات، وتحديد أكثر من 100 خدمة مرفوضة في منصة نفيس.
300 ألف عقوبات
بلغ إجمالي عقوبات شركات التأمين الصحي المخالفة 295.600 ألف ريال، وإجراء تسوية لـ15 طلب صلح بين طرفي العلاقة التأمينية، والتصدي لـ12 دعوى قضائية مرفوعة ضد المجلس وقراراته التنظيمية الصادرة، وتقديم 70 استشارة للإدارات الداخلية، ومراجعة 25 من اللوائح والسياسات التنظيمية، وإعداد ومراجعة 39 اتفاقية، وتحقيق فريق تنمية الموارد عائد استثمار بـ8 %، واستكمال إغلاق 21 مشروعا.
257 اعتمادا
بلغ إجمالي الاعتمادات الجديدة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية 257 اعتمادا جديدا، و2101 تجديد اعتماد، و3 تجديد تأهيل شركات التأمين الصحي، و2 إعادة تأهيل شركات التأهيل، وتنفيذ 12 ورشة عمل، وتمكين 74 مقدم خدمة صحية، وتنفيذ 85 زيارة تقييمية لشركات التأمين الصحي، و25 زيارة تقييمية لمقدمي الخدمات الصحية.

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