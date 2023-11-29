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العالم يحذو حذو المملكة في مكافحة الفساد

11/29/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد جانب مكافحة الفساد، مؤخرًا في السعودية، تطورًا ملموسًا للتعامل مع مرتكبيه، وأضحى السعوديون يفاخرون بالجهود المبذولة في مكافحة الفساد، كمنجزات مهمة، مستلهمين في ذلك كله كلمة مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، –حفظه الله- في عبارته الشهيرة ((إن المملكة لا تقبل فسادًا على أحد، ولا ترضاه لأحد، ولا تعطي أيًا كان حصانة في قضايا الفساد))، التي أصبحت واقعًا ملموسًا من خلال الإجراءات التي اتخذها -حفظه الله- لمكافحة الفساد.
وفي كل مرة تُصدر فيها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر حسابها في ((تويتر)) بيانًا بالإطاحة بمتهمين بقضايا فساد مالي وإداري، ورشوة، واستغلال نفوذ، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة بعد حصر وضبط المبالغ المالية المصروفة بغير وجه حق، والتي تجاوزت خانة الملايين من الريالات إلى المليارات؛ يستعيد أبناء هذا الوطن تأكيد سمو سيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، -حفظه الله- على محاربة الفساد بجميع صوره، ويستذكرون مقولته في إحدى المقابلات التليفزيونية حينما قال: ((لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا من كان.. لن ينجو.. سواءً كان وزيرًا، أو أميرًا، أو أيًّا من كان.. أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يُحاسب)).
وبالفعل مَن يقرأ بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي أصدرتها خلال الفترة الماضية يلحظ أنه لم ينجُ أي مسؤول دخل أو شارك في قضية فساد، أيًّا كانت الصفة الاعتبارية لهذا المسؤول يحال إلى التحقيق، وتتم محاسبته حاله كحال أي موظف آخر.
فأضحت السعودية نموذجًا يقتدى به على مستوى العالم في مكافحة الفساد، حيث تطبق العقوبة على كل من توافرت عليه أدلة الفساد أيًا كان منصبه ومكانته الاجتماعية، حيث لا يطبق في كثير من دول العالم نظام الفساد إلا على الضعيف دون القوي، والشخص العادي دون الوجيه، والموظف البسيط دون المسؤول، وبهذا أصبحت السعودية في المراكز الأولى في مكافحة الفساد.
وفي عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله-، وبمتابعة من بطل معركة الفساد، سمو سيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ وقع الفاسدون في شر أعمالهم وتم كشفهم، وكشف فسادهم، ولم ينجُ أي موظف أو مسؤول متهم بقضية فساد، سواءً كان على رأس العمل أو أحيل إلى التقاعد؛ لأن الملاحقة لن تتركه حتى تثبت براءته أو تتم محاسبته حسب النظام، فالفساد لا يسقط بالتقادم.

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