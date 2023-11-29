الفائدة تؤثر على سعر الدولار

(MENAFN
- Al Watan) تراجع الدولار على نطاق واسع وسجل أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل نظرائه الرئيسيين، بعدما أشار البنك المركزي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في المستقبل.
وصعد الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات 0.78% إلى 0.6184 دولار، بعد أن ارتفع أكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6207 دولار.
جاء ذلك بعد أن حذر بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم من أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من تشديد السياسة إذا استمرت ضغوط الأسعار.
وهبط الدولار الأسترالي 0.11% إلى 0.6642 دولار، مقلصا بعض مكاسبه بعد أن صعد إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.66765 دولار في وقت سابق من الجلسة.
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