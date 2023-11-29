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الفائدة تؤثر على سعر الدولار

11/29/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al Watan) تراجع الدولار على نطاق واسع وسجل أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل نظرائه الرئيسيين، بعدما أشار البنك المركزي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في المستقبل.
وصعد الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات 0.78% إلى 0.6184 دولار، بعد أن ارتفع أكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6207 دولار.
جاء ذلك بعد أن حذر بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم من أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من تشديد السياسة إذا استمرت ضغوط الأسعار.
وهبط الدولار الأسترالي 0.11% إلى 0.6642 دولار، مقلصا بعض مكاسبه بعد أن صعد إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.66765 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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