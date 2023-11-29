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الرياض تستأهل

11/29/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al Watan) يوم تاريخي لا شك بفوز الرياض بتنظيم معرض ((إكسبو 2030))، لكن قبل أن نتكلم عن الحدث وأهميته، يجب أن نعرف أن هناك مجهوداً عظيماً واستثنائياً عُمل بتفان ليلاً ونهاراً، وفريق من السعوديين المخلصين بقيادة عراب الرؤية وقائد الإنجازات سمو ولي العهد الأمير محمد (أبوسلمان) كان وراء هذا الإنجاز.
أن تفوز بـ((إكسبو)) فهو حدث استثنائي وأن تفوز من الجولة الأولى رغم وجود منافسين كبار، فهذا حدث تاريخي غير مسبوق.
الرياض الغالية على السعوديين جميعاً وخصوصاً نحن أهل الرياض، لكن الآن أصبحت أيقونة عالمية وأصبح تلفت الأنظار من شتى أنحاء المعمورة، وعندما يحين موعد ((إكسبو 2030)) ستكون بأحسن وأحلى صورة، سيشاهد العالم أجمع المشاريع الجبارة ستكون بحلول 2030 معظمها قد أنجز في المملكة والرياض، وستكون المملكة قد تزينت بعدة مشاريع عملاقة منها نيوم والبحر الأحمر والقدية والمكعب ومدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية والدرعية وتوسعة المركز المالي ومطار الملك سلمان وأعلى برج في العالم وعديد غيرها، وهذا النجاح سبقته نجاحات أخرى مما يدل على كفاءة فريق العمل بقيادة سمو أبوسلمان، فكأس العالم 2034 وأيضاً دورة الألعاب الشتوية 2029 وغيرها وتكرار واستمرار النجاحات يدل على شيء واحد هو القيادة الحكيمة والإصرار، وهذا يؤكد كلمة سمو ولي العهد أن السعوديين طموحهم عنان السماء.
لكن ما أهمية ((إكسبو)) عالمياً، ربما العديد يعرفون أن ((إكسبو)) بدأ من 1851 وأنه يقام كل خمس سنوات وتشارك فيه نحو 170 دولة، وأنه أول ما أقيم كان الهدف منه عرض اختراعات الدول ومنتجاتها الحديثة وبعدها صار أكثر شمولاً، وأصبح يشمل الثقافة والعلوم وأيضاً استشراف علوم واكتشافات المستقبل، لكن ما نستطيع قوله، انظر إلى الصورة الأكبر، نحن نتكلم عن حضور كل دول العالم تقريباً 170 دولة مقارنة بأي حدث عالمي مثل كأس العالم فقط عشرات الدول، الشيء الآخر نتكلم عن معرض لمدة ستة أشهر تقريباً، وليس شهراً مثل كأس العالم، أيضاً إذا نتكلم على عدد الزائرين فإننا نتحدث عن عشرات الملايين من شتى أنحاء العالم، على سبيل المثال عدد زوار إكسبو في نسخته في شنغهاي كان 70 مليوناً، وفي نسخة دبي نحو 24 مليوناً، نحن نتكلم عن أرقام بعشرات الملايين من الزوار مقارنة بأي حدث عالمي آخر، بينما كأس العالم عادة ما يحضرها نحو 3 ملايين شخص. من حضر ((إكسبو)) سابقاً يعرف أهميته والتمازج بين شعوب وثقافات العالم وكأنك ترى كل العالم في بلدة واحدة.
نحن لا نتحدث فقط عن النشاط الاقتصادي الذي سيحدثه حضور عشرات الملايين من شتى بقاع الأرض وليس عن الأثر الثقافي والإعلامي والقوة الناعمة والصورة والنفوذ العالمي والسمعة الدولية، أنت تتكلم عن ((بكج متكامل)) لعشرات الفوائد التي ستعود على المملكة وموقعها الدولي، أنت تفتحت أذرع المملكة وترحب بالعالم كله لكي يشاهد نجاحات رؤية 2030.
تهانيَّ القلبية الحارة بهذا الفوز لسيدي وملكنا وتوأم الرياض وباني نهضتها الملك سلمان –حفظه الله– شيخنا أبو فهد، وتهانيَّ الحارة لعضده اليُمنى سمو ولي العهد وقائد النجاحات الأمير محمد بن سلمان (أبوسلمان)
وتهانيَّ القلبية لكل الشعب السعودي قاطبة، وتهانيَّ لنا نحن أهل الرياض.

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