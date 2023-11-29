-->

Thursday, 30 November 2023 08:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرياض لؤلؤة إكسبو 2030

11/29/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al Watan) يوم الجدارة
الماراثون كان طويلاً؟ نعم.
الأهداف كانت بعيدة المدى؟ نعم.
المملكة فازت بالتنظيم ؟ نعم.
هكذا يكون جني الثمار، فالمملكة كانت تدرك أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، فصبت اهتماماً وجهدا دؤوباً من أجل تنظيم معرض إكسبو الدولي في دورته لعام 2030، أحالته طموحا تستحق تحقيقه، فلطالما سهرت على كل ما يحيل الحياة فيها إلى نموذج حضاري عيشاً كريماً ورفاهية مستحقة، بل ولطالما سعت مع كل الكبار ليكون كوكبنا أفضل حالاً، وأكثر قدرة على التقدم الآمن، فيصبح الحصاد هو رفاهية إنسانية لا تعرف الحدود، وكوكباً نظيفاً يليق بحياة الإنسان فيه.
ماراثون الإعداد الذي انتهى بالتصويت لصالح ملف المملكة صاحبته بل سبقته منذ البدء خطط تنموية جبارة، وأعمال كبرى انتظمت أرجاء البلاد كافة، وكان للرياض نصيبها الوافر، حيث هي الحاضرة التي تعكس الوجه السعودي أمام العالم، وهي عاصمة إحدى الدول العشرين التي تتولى قيادة العالم في مساراته الآنية والمستقبلية.
تواترت الإنجازات شاملة أعمالاً كبرى سواء في مجالات النقل والمواصلات، أو في مجالات الإعمار والتنمية الحضرية، أو في مشاريعها النوعية المتعلقة بالترفيه والارتقاء بالسياحة والتطلع للمستقبل، بل ورصدت الميزانيات الضخمة من أجل تهيئة البنيات التحتية بأعلى المواصفات، ومن أجل استقبال معرض إكسبو الذي يتزامن مع بلوغ رؤية 2030غاياتها، وأقامت معرضاً تنويرياً في باريس حضره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وشهد العالم خلاله ما يمكن أن تقدمه المملكة خلال إكسبو من وجه نموذجي جدير بالاقتداء من كل دول العالم، ومن رؤى متقدمة تمتد من البيئة وحتى التقانة والمنشآت الحضرية... ومن ريادة ومساندة لجهود العالم من أجل كوكب يسير إلى الأمام دون عوائق.
كانت المملكة تعي أن الفوز بالتصويت في اجتماع المكتب الدولي للمعارض بباريس، يعني أن أنظار العالم كله ستتجه إليها، وأن الاستثمارات الضخمة ستتوالى حضوراً، وأن موارد كبرى ستتدفق على البلاد لتضيف مزيدًا من النماء الاقتصادي للوطن، وتعطي السند لتظل المملكة في مكانها بين كبار العالم.
هكذا وصلت المملكة إلى محك الترشيح والاختيار، واستطاعت بجدارة وعبر منظومة من الجهود الحثيثة إقناع العالم بأنها الأجدر بتنظيم معرض إكسبو 2030.
إن فوز المملكة بهذا التنظيم لهو دلالة كبرى على احترام دولي لما وصلت إليه، وتقدير عالمي لما يمكن أن تقدمه السعودية من خلال المعرض لينعكس إيجاباً على العالم كله.
الآن حُقّ للمملكة قيادة وشعباً أن تفخر بهذا الإنجاز الكبير، الذي قادت جهوده الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بإشراف ومساندة كبرى من قيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
شكراً لقيادتنا الكريمة على ما بذلته من جهد، وشكراً للهيئة الملكية لمدينة الرياض على ما قدمته من سعي، وهنيئا لشعبنا السعودي هذا الفوز الذي سيكون له ما بعده، من اكتمال للعديد من البنيات الحضارية، ومن ثمار اقتصادية ستعود على إنسان الوطن، ومن ريادة دولية للمملكة ترسخ المكانة التي وصلت إليها بين أصحاب القرار المؤثر في حاضر البشرية ومستقبلها.

MENAFN29112023000089011017ID1107512663

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث