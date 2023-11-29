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عيوبك هي سحرك

11/29/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al Watan) كم التقيت من شخص قد أبهرك وكسب انتباهك، كم مرة حاولت أن تقلد أو تنسخ شخصية أعجبت بها وأردت أن تصل أو تمتلك سحرها، كم مرة قارنت نفسك التي تراها عادية بآخر أدهشك في حضوره وحديثه، ما بين محاولتك في تحسين شخصيتك وصناعة سحرك ومحكمة المقارنة بالآخرين غير العادلة؛ لماذا لم تصل لهدفك؟
ببساطة سحر الشخصية ينتج من تفاصيلها غير المرغوبة أو القاسية المختلفة، وأقصد هنا ((العيوب والعقد))! نعم العيوب هي أساس الشخصيات الساحرة والمبهرة والملفتة للانتباه وليست الميزات، سأشرح لك كيف، ولكن اقرأ التالي باستحضار الشخصيات التي أثارت انتباهك في عقلك وقس ما سأقوله عليها.
قوة الشخصية مثلًا هي ((قسوة قلب)) أدمى صاحبه من آلامه حتى مات، فصاحة اللسان هي ((الحاجة في كسب إعجاب الآخر)) بعد تجارب متتالية من التجاهل والقمع، الذكاء والحنكة في أصلها ((هوس، توجس وتشكيك)) أصبحت منهجا لصاحبها بعدما تم غبنه واستغفاله، الحزم والصرامة هي ((ديكتاتورية غير مرنة)) نتجت عن غدره واستغلاله، النجاح المستمر والاستحقاق العالي هو ((رفض الذات المزمن)) يدفع صاحبه للبحث عن الأفضل لأنه دائمًا في حالة رفض لحاله كيفما كان.
كل ما ذكرته بين قوسين في الأعلى، هو عيوب شخصية وعقد ناتجة عن تجارب سيئة يطالب الناس، والأطباء للأسف، علاجها بهدف طمس وجودها، الواقع يقول إن عيوب الإنسان هي جزء من تشكيله، طلب تحسينها أو طمسها في أبسط الأحوال هو ضرب من الجنون، الناس الواقعية هي التي ترى عيوبك طاقة يمكن توجيهها في ما هو صالح لصاحبها والمجتمع بإنتاج ما له قيمة، والطبيب الحقيقي هو الذي يساعد من غرق في حزن عيوبه بكيفية استخدامها كنقاط قوة له.
السحر الذي يميز بين فرد وآخر ملفتين للانتباه، يكمن في اختلاف حدتها من أحدها للآخر لكل شخصية، وتزيّن هذه الشخصية اهتماماتها الغريبة أو غير المتوقعة أيضًا، التي تتبلور من احتياجاتها التي لم تحصل عليها أو لم تكتف منها.
أخيرا.. عيوبك وعقدك هي سحر شخصيتك الذي سيبهر الآخرين، شكلها بالصورة التي ترضيك وسترضى عنك الحياة بكل ما فيها من بشر وأقدار.

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