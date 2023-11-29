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الألعاب الإلكترونية وأولادي

11/29/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al Watan) الألعاب الإلكترونية من أكثر وسائل الترفيه شيوعًا في العصر الحديث، حيث يلعبها ملايين الأشخاص حول العالم من مختلف الفئات العمرية وتعد سوقا منتعشة. ولكن لدى بعض الآباء والأمهات رؤية محصورة في الجانب السلبي عن الألعاب الالكترونية، إلا أن لها أيضًا عديدًا من الفوائد التي لا يمكن إغفالها وسأوردها هنا مع وضع حلول،
ومن أهمها، التي هي حقيقة، وجرت عليها عديد من الدراسات، استخلصت بأن من فوائد الألعاب الإلكترونية ((تنمية المهارات العقلية)) مثل: ((التفكير الناقد)) و((حل المشكلات)) و((مهارات الذاكرة والإدراك)) و((مهارات الإبداع والابتكار)) و((مهارات التركيز والانتباه)) وكذلك ((التخفيف من التوتر والضغط النفسي)) و((تنمية القدرات اللغوية)). كما أن هناك ألعابًا مبنية على قصص حضارات وعلوم كالرياضيات والمعادلات والفيزياء، حيث تساعد على التعلم والترفيه في وقت واحد. وبالطبع، يجب استخدام الألعاب الإلكترونية باعتدال، لتجنب الآثار السلبية المحتملة، مثل الإدمان والانعزال الاجتماعي وهو الجانب السلبي تقريبًا في كل شيء كما قال المثل ((ما زاد على حده انقلب لضده)).
وهنا أنتقل لنقطة مهمة جدًا، شاهدتها وحضرتها في إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وهي ((رواد الألعاب))، إذ التقيت شبابًا وفتيات في أعمار الزهور، وجوههم مليئة بالحماس والشغف، قاموا ببرمجة ورسم وتصميم وتحريك ألعاب، وأسسوا شركات تنتج هذه الألعاب. فالموضوع تحوّل إلى استثمار وشركة، وقطاع الألعاب الإلكترونية مليء بالفرص خصوصًا في زمننا هذا. كانت من أجمل المبادرات التي حضرتها وانتابني شعور لا يوصف من حيث روح الحماس وهذه الإنجازات الجميلة، وأشكر القائمين على هذه المبادرة لما يبذلونه من جهود تشجيعية في هذا القطاع الواعد.
ختامًا علينا أن نتشارك مع أبنائنا في اختيار الألعاب المناسبة لأعمارهم، مع توجيههم إلى الألعاب المفيدة والاتزان في اللعب والوقت، ولا نغفل كذلك أن هنالك لاعبين محترفين يحققون جوائز من خلالها، ويشاركون في محافل عالمية. قد يكون أحد أبنائك من اللاعبين المحترفين أو صانع لعبة.

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