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الفصاحة والترجمة

11/29/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al Watan) الفصاحةُ عند العرب حسية؛ إذ يقولون عن اليومِ الذي لا غيمَ فيه ولا قَر: ((يوم مُفصِح))؛ لهذا حين يرى البلاغيُّ كلامًا فصيحًا يقول: خَلص من الغيومِ التي حجبت معناه الحسي المباشر.
هذا مدخلٌ يجعلني أطرح حكمًا على الترجمةِ، لا يلزم منه معرفة اللغةِ المنقول منها، وأفترضُ أنَّ قائلَه الجاحظ؛ من خلالِ قصته مع موسى الأسواري، حين عَدّه من أعاجيبِ الدنيا، إذ كانت فصاحتُه بالفارسيةِ في وزنِ فصاحتِه بالعربية، وكانَ يجلس في مجلسِه، فتقعد العربُ عن يمينِه، والفرسُ عن يسارِه، فيقرأ الآيةَ من القرآنِ، ويُفسّرها للعربِ بالعربية، ثم يُحوّل وجهَه إلى الفُرسِ فيفسّرها لهم بالفارسية، فلا يُدرى بأيّ اللسانين هو أبين.
ويتبادر إلى الذهنِ أنَّ الجاحظَ وقعَ في إشكالٍ منطقي؛ إذ كيف عرفَ -وهو يجهل الفارسية- أنَّ الأسواري عارف بأعماقِ الفارسيّة كمعرفته بالعربية؟ وإن كانَ الجاحِظُ يَعرف الفارسيةَ جيدًا؛ فمعرفة أعماق اللغتين حينئذ لا يستلزم منه العجب، فها هو يعرفها كموسى، إلا أنَّ التاريخ يذكر لنا أنَّ الجاحظَ لم يكن يُجيد الفارسية، أو يعرفها معرفة ضعيفة، لكنَّه بالإجماع إمامٌ في العربية.
ومن هذا الإشكال يُولَد الحلّ؛ إذ وجدتُ الجاحظَ يَنصُّ على الفصاحةِ، وكأنَّه أراد معنى للحكم على الترجمة، ظاهِره الفصاحة، وهي التي نعرفُ منها أننا أمام المعنى مباشرةً، وكأنَّ اللغتين صارتا لغة واحدة، وسيكون السؤال: كيف يُعرف أنَّ ما يُقرأ هو معاني اللغة المنقول منها؟ سنقول -ابتداءً- إنَّ موسى الأسواري يجيد العربية تمامًا، لأنَّ الجاحظَ من رُبّانها وحكمه معتبر، وسنقول إنَّ الجاحظ يجهل الفارسية، لكنَّه أقدمَ على سماعِ ترجمة موسى، فحدّد احتمالات توصِله إلى حكمٍ على الترجمة -بناءً على أنه لما سمع موسى لم يشعر أنه من ثقافة مختلفة، بل كأنَّه من صُنِع المترجِم نفسِه- فقال: إما أنَّ موسى الأسواري أجادَ أو أخفق، فإن أجادَ فإما أنه أضافَ للحقل معنىً جديدًا، أو أنه نقلَ مرادَ المؤلِف كما سيتّفق عليه الرأي العام، دون التقيّد بألفاظِ كلامه، ومنطقِ لغته، وإن أخفقَ فإما أن يكون نقل المعنى حرفيًا، أو أنه ضمّنه عقائد تُعبّر عن المترجم لا المؤلف.
وسيقول من يقرأ حكم الجاحظ حينها: أما الإجادة فلا تعليقَ عليها، لأنَّ الجاحظَ إما أنه وافق حكم من يعرف اللغتين معرفة عميقة تامة ويستحق صفة التعجب منه، أو أنه كشفَ عن كاتب خلّاقٍ استطاع أن ينقل معناه الخاص من النظر في نصوص اللغات الأخرى، فالأولى واضحة، والثانية يميزها النظر في سؤال: إذا كان هذا المترجم سيضيف معناه الخاص، لِمَ يقول عن نفسه: ((إنه مترجم))؟ فتأتي الاحتمالات الجاحظية: إما أن تكون الإضافةُ تفسيرات ورؤى لغوية مطروقة من خلال منطق اللغة الأم للمترجم، أو هي إضافة غير مقصودة ابتداءً.
ففي الأولى سيتضح للجاحظ -بحكم علمه الدقيق باللغة العربية- أنَّ ثمة خللًا في منطقِ الترجمة، وأما الثانية فإما أن يكونَ المترجم أبدعَ حين فكّر مع صاحبِ النص الأصلي في موضوعه؛ ولقوةِ حذقِ المترجم ابتكر مرادًا لم يَعنِه كاتبُ النص، ولكنَّه إضافة معرفية قد تكون نواة لشيءٍ يُطوّر الموضوع، أو يكون المترجم أساءَ فهم النصِ ونقل معناه إلى مرادٍ آخر، وهنا سنخرج من الإجادة إلى الإساءة، فالأول - وهو الإبداع في لحظةِ التفكيرِ مع المؤلف- سيبرُز في تفكير ((قارئ الترجمة)) من خلال التخصّص الدقيق ومتابعة النظرية اللغوية وتثبيت الإضافة، وذكرها من خلال تلقي القراء له ومنهم الجاحظ نفسه، وأما الثاني وهو إساءة فهم النص الأصلي؛ فهذا سيتضح للمتلقي في سياق النص المترجم أولا، ثم سياق الخطاب ثانيًا؛ ففي سياق النص سيقف المتلقي على البنى الصغرى للنصِ والمتواليات المتعددة المنتظمة في شرطِ التماسك والترابط..
ولهذا نصصتُ على أنَّ الجاحظ/المتلقي ضليع باللغة المنقول إليها، فيتحدد للقارئ شيئان: إما أن يكون المترجم أبدع نصًا لغويًا متكامل البنى والتراكيب والدلالات أو لا؛ وما يهمنا هنا هو الأول؛ إذ كيف سيحكم -حينها- أنَّ النصَ تُرجِم ترجمةً دقيقة؟ فهنا سيعود المتلقي إلى سياقِ الخطاب من جهة، وإلى المعنى الذي جاء به المترجم من جهة أخرى، أما جهة المعنى؛ فإنه يحقق التماسك والترابط أولا؛ وهذه مفترض وجودها عند المترجم؛ لأنَّ الجاحظ –وهو الضليع في العربية- رآه نصًا متماسكًا، ثم ثانيًا مآلات المعنى في علاقته بالخطابِ الكلي للموضوعِ المطروح، فالمشهد الدرامي الذي بناه الجاحظُ لحكايةِ موسى الأسواري يُعطينا مؤشرًا على مآلات المعنى وعلاقته بالخطاب؛ إذ قُسِّمَ المجلس إلى جهتين، جهة للعرب، وجهة للفُرس؛ وهذا الفصلُ قد يكون فصلًا للتنبيه الصوتي، لكنّه -أيضا- دليلٌ على ما يجمعهما من مشتركاتٍ ثقافيةٍ متولّدة من المكان، فيمكن أن يميز العربيُ تلقي الفارسي -والعكس صحيح- من خلال السلوك والرأي، وإن كان المتلقي كاتبًا فمن خلالِ ما يُطرح، حيث سيكون ذلك ظاهرًا على المترجِم ومَن تَلقّى النص؛ وهذا يعني أنّ المتلقين يحيلون بنيةَ النصِّ المترجَم إلى محتوى، والحاكم/الجاحظ سينظر في هذا المحتوى، ويميز من خلاله ما يُعينُه على الحكم، ثم إننا لا ننسى أنَّ مجموعَ التلقّي العام علامةٌ من علامات الفصاحة، بالتعريف الذي ذكرناه في مطلع المقالة.
وأما الإساءة في فهم النص فتضمينه لشيءٍ من أنساقِ الثقافة المنقول إليها بأفقٍ لغويٍّ وحضاري، وهذه سيميزها الجاحظ، الناقد أولًا، أو المثقف، والمختص في الحقلِ نفسه المقروء ثانيا. وإن كان المترجم نقلها حرفيًا ففهم الجاحظ لتراكيب الجمل وتآلفها في النص مقياسًا.
وأخيرًا يمكن أن يكون النصُّ المترجَم ذا علاقة بالمحتوى الذي أُنتج من المتلقين، ثم ذا علاقة أخرى وطيدة بمجموع النظريات وتطبيقاتها في المجال، من خلال التلقي المتعدد للنصِّ ذاته من جهة مُتَرجِمه أولا، ثم من جهة مترجمٍ آخر إن وجد، ثانيًا.

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