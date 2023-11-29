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قادة وزعماء: استضافة إكسبو 2030 تجسد ثقة العالم بالمملكة

11/29/2023 11:13:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيات تهاني من عدد من الدول بمناسبة فوز المملكة بتنظيم واستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض، إذ هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة فوز المملكة بتنظيم واستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.
كما هنأ نائب أمير دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في برقيتين مماثلتين، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة فوز المملكة.
سلسلة نجاحات
هنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بهذه المناسبة، وأكد في رسالتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها المملكة العربية السعودية في جميع الميادين في ظل القيادة الرشيدة، كما يكرس ريادتها على الصعيد الدولي وإشعاعها الحضاري المتجدد.
وسأل الله العلي القدير أن يمنّ على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على المملكة نعمه الظاهرة والباطنة.
فخر واعتزاز
هنأ الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، خادم الحرمين الشريفين، بالفوز المستحق للمملكة العربية السعودية، باستضافة معرض إكسبو 2030.
وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن فخر بلاده واعتزازه والشعوب العربية كافة بهذا الفوز الكبير، الذي جاء نتيجة جهد وتميز القيادة الرشيدة في المملكة والجهات المختصة والشعب السعودي، لتقديم نسخة استثنائية قادرة على تنظيم هذا المحفل الدولي، وعلى استضافة ملايين الزائرين، واستخدام أحدث التقنيات العالمية.
وسأل -الله تعالى- أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعمر المديد، وأن يحفظ المملكة وشعبها بدوام التقدم والرخاء.
كما هنأ الرئيس الفلسطيني في برقية مماثلة، ولي العهد بالفوز المستحق. وأعرب لولي العهد عن ثقته بأن تكلل هذه الفعالية الدولية المهمة بالنجاح والتوفيق، وذلك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل حكمة وجهود قيادة المملكة وجهود جميع الجهات المختصة، متطلعاً بأن تقدم المملكة نسخة مميزة يشهد لها العالم.
إنجاز متميز
هنأ ولي العهد بدولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة فوز الرياض باستضافة معرض إكسبو 2030.
وأكد في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين أن هذا الإنجاز المتميز هو مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللدول العربية الشقيقة، ويجسد الثقة الكبيرة من قبل المجتمع الدولي بكفاءة المملكة العربية السعودية وإمكانياتها الكبيرة في تنظيم الفعاليات الدولية وباستضافة هذا الحدث الدولي المهم.
وسأل ولي عهد الكويت -الباري جل وعلا- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
كما هنأ الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت في برقية مماثلة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة إعلان المكتب الدولي للمعارض عن استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030.
فعاليات دولية
هنأت وزارة الخارجية المصرية، المملكة العربية السعودية لفوزها باستضافة معرض إكسبو 2030، معربةً عن ثقتها في قدرة المملكة على تنظيم هذا الحدث، وبما يُضيف لرصيد الفعاليات الدولية المهمة التي نجحت المملكة في تنظيمها.
وأكدت في بيان لها، أن فوز المملكة بتنظيم هذا الحدث الدولي يجسد مقدار التقدير للعرض الذي تقدمت به والثقة فى قدرتها على تنظيم الحدث بكل نجاح واقتدار، متمنيةً للشعب السعودي التوفيق والرقي.
تحول سريع
هنأت الرئيس المؤقت المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي سوزان ليندمان قيادة المملكة العربية السعودية على اختيار العاصمة الرياض لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030.
وقالت ليندمان: إن الفوز بهذا الحدث يجسد رؤية المملكة الطموحة لدعوة العالم لتجربة الثقافة السعودية والتاريخ والتحول الاقتصادي السريع.
وأكدت أن استضافة المعرض ستُمكن المملكة من المزيد من الابتكارات الجديدة والشراكات والاستثمارات التي تسرّع النمو والتنمية لعقود قادمة، وستستفيد الشركات السعودية والأمريكية بشكل كبير من المنصات التي سينشئها هذا الحدث.
وأضافت: ((تماشياً مع هذه الأهداف، يواصل المجلس ربط الشركات السعودية والأمريكية لتعزيز زيادة التبادل بين البلدين، والتجارة والاستثمار عبر الحدود)).
حدث ثقافي
هنأت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ((الألكسو))، المملكة العربية السعودية ملكًا وحكومةً وشعبًا على فوزها باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.
وتمنّت الألكسو في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس، للمملكة التوفيق والنجاح في إدارة هذا الحدث الثقافي المهم الذي يُعدّ مكسبًا وفخرًا لكل أمتنا العربية.

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