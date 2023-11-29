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البشت الحساوي لضيوف ملتقى باريس

11/29/2023 11:13:15 PM
(MENAFN- Al Watan) شال البشت الحساوي، كان هدية المعهد الملكي للفنون التقليدية، لضيوف ((واحة الإعلام))، في المُلتقى الختامي لاستضافة معرض إكسبو 2030 المقام في باريس، وهو عبارة عن شال شتوي تمت حياكته بأيدٍ سعودية من قِبل حرفيين سعوديين ليتلاءم مع أجواء وطقوس باريس الباردة، يتزين الشال بتطريز خيوط الزري الذهبية وبزخرفة المكسر التي تمتد على أطراف البشت، ليعكس للزوار جمالية الحِرف والأزياء التقليدية السعودية، وليعبر عن حفاوة الترحيب الملكي وأهمية المُناسبة في إطار اهتمام السعودية بنشر الموروث الثقافي لحرفة ((البشت الحساوي)) ضمن التراث الثقافي العالمي.
شارك المعهد الملكي للفنون التقليدية في المُلتقى الختامي، حيث تتواجد الفنون التقليدية السعودية ضمن جناح المعهد الملكي؛ لتعزيز حضور الهوية الوطنية في المناسبات العالمية والترويج لها، ورفع مستوى الوعي بالفن التقليدي السعودي في المحافل المحلية والدولية.
نعتز بموروثنا
قال عضو الفريق التنفيذي للأحساء المبدعة، علي السلطان لـ((الوطن)): حينما تكون هدية ضيوف واحة الإعلام في اجتماع الجمعية العمومية لاختيار السعودية لمعرض إكسبو 2030، هي شال البشت الحساوي، فإن ذلك يعني أننا نعتز بموروثنا وعاداتنا وتقاليدنا وتاريخنا، وأن باستطاعتنا وضع بصمتنا حسب طريقتنا التي تحافظ على هويتنا ويستأنس بها الآخرون.
اللبس الرسمي
أشار السلطان، إلى أن توزيع شال البشت الحساوي في هذا الحدث الأبرز في العالم، يعني توسيع دائرة الاستفادة من هذا الفن الراقي ونشره ليشمل بقاع الأرض خاصة حينما يكون بأيدي إعلاميين من معظم الدول، وحينما يتم صنع أي قطعة قماشية لتكون ضمن اللبس الرسمي للشخص، وخاصة ما يلف الرقبة، فإن ذلك يحتاج إلى تصميم ومهارة، لا سيما إذا كان سيوزع على أرض عاصمة الأناقة ((باريس))، لذا عليك أن تراهن على منتج قمة في الابتكار، قمة في الأناقة، ولا بد أن تتأكد، أنك توزعه في عاصمة تتنافس الأزياء والأناقة في كل ركن منها وزاوية.
شهادة اعتماد
أوضح المستشار الهندسي، المهندس عبدالله المقهوي، أن تنظيم المملكة لإكسبو 2030، هو شهادة اعتماد إضافية يقدمها المجتمع الدولي للمملكة، ومؤشر أداء داخلي ناجح لرؤية 2030، حيث يهدف المعرض لإيجاد حلول للتحديات، التي تواجه العالم عن طريق تقديم أنشطة جاذبة تنظمها الحكومات، وتشارك فيها المنظمات الدولية، حيث تعرض داخله تجارب الدول وثقافاتها الوطنية، وابتكاراتها التكنولوجية، مستخدمة منصات ومعارض هندسية معمارية وتقنية جاذبة تهدف لإثراء التواصل بين الشعوب والتأثير إيجابيا على سلوكها مما يعزز الترابط والرؤى الإنسانية المشتركة.

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