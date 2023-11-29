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تحرك صحي لضبط أسعار المنشآت الخاصة

11/29/2023 11:13:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم وزارة الصحة وضع سياسات وإجراءات خاصة بارتفاع فواتير وأسعار منشآت القطاع الخاص، بعد أن لوحظ ارتفاع عدد البلاغات، مع عدم وجود إجراءات واضحة تجاهها.
وتصدرت شكاوى المستفيدين من ارتفاع أسعار مستشفيات ومراكز القطاع الخاص مع عدم الحصول على الخدمة، إحصائية الخدمات والبلاغات التي تلقتها وزارة الصحة عبر خدمة 937 خلال النصف الأول لهذا العام 2023، إذ بلغ إجمالي الشكاوى33241 بلاغا بنسبة إغلاق 99.84% وتقييم 87.74%. وأوضحت الصحة ردا على الشكاوى بأنه تم تقديم تقارير أسبوعية إلى قيادات الوزارة عن البلاغات المتعلقة بالفواتير والأسعار.
استقبال المرضى
وصل عدد بلاغات المشكلات المتعلقة باستقبال المريض في المنشأة الصحية - الطوارئ 28549 بلاغا ونسبة الشكاوى المغلقة 99.33% بنسبة تقييم 79%.
وجاء القرار المتخذ للتحسين باستعراض التقرير الدوري لدعم متخذي القرار وتحديد مستهدف لعدد البلاغات الأسبوعية أقل من 1500 بلاغ والمتابعة المستمرة من قبل مالك الخدمة، وتحديد مواقع الخلل ومعالجتها وإصدار التنبيهات على المنشأة الصحية التي حُدِّد تكدس المراجعين فيها ومشاركته مع مشغل الخدمة ومالك الخدمة.
نقص الأدوية
بلغ عدد بلاغات نقص الأدوية 13816 بلاغا ونسبة الشكاوى المغلقة 99.33% وكانت نسبة تقييم الخدمة 79%. وجرى تحديد مستهدف لعدد البلاغات الأسبوعية أقل من 1500 بلاغ مع تحديد مواقع الخلل ومعالجتها واستحداث لجنة لنقص الأدوية والمستلزمات الطبية برئاسة رئيس هيئة الغذاء والدواء واستحداث غرفة عمليات للأدوية التنفسية لمتابعة توفر الأدوية بالصيدليات المجتمعية ولجنة إشرافية على خدمة وصفتي لمتابعة أبرز التحديات التي تواجه الخدمة، وتحديد فرص التحسين.
خدمة المواعيد
بلغت نسبة الشكاوى من خدمة المواعيد (صحتي) 9998 فيما كانت نسبة الشكاوى المغلقة 99.95% ونسبة تقييم الخدمة 95%​، كما بلغ عدد بلاغات نقص التطعيمات 4032 بلاغا ونسبة الشكاوى المغلقة 99.95% وكان تقييم الخدمة 79%. واتخذ قرار للتحسين باستعراض التقرير الدوري لدعم متخذي القرار، وتحديد مستهدف لعدد البلاغات الأسبوعي أقل من 100 بلاغ مع المتابعة المستمرة من قِبَل مالك الخدمة، وتحديد مواقع الخلل ومعالجتها واستحداث لجنة توجهية للقاحات على مستوى وزارة الصحة.

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