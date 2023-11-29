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برامج دعوية للمعتمرين بفنادق المنطقة المركزية

11/29/2023 11:13:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة , جهودها الدعوية خلال موسم العمرة للعام الحالي 1445هـ، من خلال تكليف عدد من الدعاة والمترجمين للعمل في منطقة الحرم المكي لتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمتهم وراحتهم خلال رحلة العمرة.
وتتمثل الخدمات الدعوية التي تقدمها الأمانة في إقامة سلسلة من الدروس اليومية والكلمات الوعظية، وذلك في مصليات الفنادق الواقعة بالقرب من المسجد الحرام, حيث يشارك في تقديمها نخبة من الدعاة الرسميّين بالوزارة والمترجمين بلغات عالمية، وتشمل عناوين عدة، أهمها: بيان مناسك العمرة، ومحاسن الإسلام، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن, والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بمناسك العمرة.
كما تم بث رسائل توعوية بلغات عالمية وهي الإنجليزية والأردية والفرنسية, عبر الشاشات الإلكترونية في مصليات المنطقة المركزية؛ وتحمل عبارات متعددة من دعوية وإرشادية وترحيبية وبيان فضائل مكة المكرمة, إضافة إلى ذلك تسخير التقنية الحديثة في توعية المعتمرين من خلال المكتبة الإلكترونية التي تضم آلافاً من الكتب الدينية.
وبلغ عدد المستفيدين من الكلمات الوعظية والدروس والمحاضرات العلمية بمصليات المنطقة المركزية منذ بداية موسم العمرة لهذا العام 1445هـ, أكثر من (35895) مستفيداً, فيما بلغ عدد المستفيدين من الرسائل التوعوية والإرشادية التي تبث من خلال الشاشات الإلكترونية أكثر من 500.000 مستفيد.

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