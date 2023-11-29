جوليان سلاح الاتحاد لضم صلاح

(MENAFN
- Al Watan) لا يزال الاتحاد يرغب في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعد فشل ضمه من صفوف ليفربول في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضي. وبينت مصادر أن الاتحاد بصدد التعاقد مع المدير الرياضي السابق لليفربول، جوليان وارد، الذي رحل عن قلعة آنفيلد الصيف الماضي.
ويأمل الاتحاد الاستفادة من سحره الخاص لضم النجم المصري الصيف المقبل.
من جهة أخرى، يواصل الثنائي سلطان الفرحان ومد الله العليان برنامجيهما التأهيليين رفقة أخصائي التأهيل بالركض حول الملعب، بينما واصل الفرنسي نجولو برنامجه العلاجي.
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