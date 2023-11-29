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جوليان سلاح الاتحاد لضم صلاح

11/29/2023 11:13:15 PM
(MENAFN- Al Watan) لا يزال الاتحاد يرغب في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعد فشل ضمه من صفوف ليفربول في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضي. وبينت مصادر أن الاتحاد بصدد التعاقد مع المدير الرياضي السابق لليفربول، جوليان وارد، الذي رحل عن قلعة آنفيلد الصيف الماضي.
ويأمل الاتحاد الاستفادة من سحره الخاص لضم النجم المصري الصيف المقبل.
من جهة أخرى، يواصل الثنائي سلطان الفرحان ومد الله العليان برنامجيهما التأهيليين رفقة أخصائي التأهيل بالركض حول الملعب، بينما واصل الفرنسي نجولو برنامجه العلاجي.

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