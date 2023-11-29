شاموسكا يعزز هجوم الذئاب

شاموسكا يعزز هجوم الذئاب
التاريخ
11/29/2023 11:13:15 PM
(MENAFN
- Al Watan) عمل مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا، على تعزيز النواحي الهجومية، لاستعادة التوهج الهجومي لدى لاعبيه بعد الغياب الاضطراري خلال الجولات الخمس الأخيرة، التي لم يسجل خلالها الفريق أي انتصار.
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