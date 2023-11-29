ضمك يطبق خطته بمران رئيسي

ضمك يطبق خطته بمران رئيسي
التاريخ
11/29/2023 11:13:14 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفع مدرب ضمك، الروماني، كوزمين كونترا، من تحضيرات فارس الجنوب لمواجهة الفيحاء بعد غد، وطبق الطريقة الفنية التي سيعتمدها للمواجهة المهمة، وذلك عبر مران رئيسي أقامه أمس.
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