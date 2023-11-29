9 ملاعب تشهد على روعة الديربي

(MENAFN
- Al Watan) يتأهب ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ((الدرة))، لوداع مؤقت يليق بتاريخه الكبير، إذ يستضيف ديربي الهلال والنصر، غدا، لحساب الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وتحظى المباراة بأهمية خاصة، نظرًا للصراع التاريخي بين الجارين، المتنافسين على صدارة الترتيب في الوقت الراهن، إذ يتصدر الزعيم ترتيب جدول الدوري بـ38 نقطة بفارق 4 نقاط عن وصيفه النصر
ومرت رحلة ديربي الرياض منذ اللقاء الأول عام 1958 بـ 9 ملاعب داخل المملكة وخارجها، بين الودية والرسمية.
وبلغ مجموع المباريات بينهما 189، كان آخرها نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023.
البدايات بالصائغ
انطلق الديربي لأول مرة على ملعب الصائغ بالرياض في 1958، واستقبل 29 مباراة حتى عام 1975، وعلى ملعب الصائغ كسب النصر 15 مرة مقابل 10 انتصارات للهلال وتعادلا 4 مرات.
وكانت أكبر النتائج على الملعب من نصيب النصر وجميعا بـ 4 أهداف، وذلك في 3 مباريات 4/ 2، 4/ 1)، 4/ 2، مقابل مرة واحدة للهلال 4/ 2.
ملاحم الملز
انتقل ديربي الرياض إلى ملعب الملز ((مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية حاليا))، الذي شهد 74 مباراة للقطبين.
وتواجه الفريقان في الديربي مرة واحدة بملعب الشباب وذلك بالدوري وانتهت 1-0 للنصر بهدف ماجد عبد الله، قبل أن تبدأ حقبة الدرة الذي احتضن 80 مباراة بداية من 1988.
شهادة العروس
انتقل الديربي إلى جدة حيث تقابلا على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية مرتين الأولى كانت في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 1989 ويومها حسم الهلال المواجهة لمصلحته 3 /صفر، والثانية كانت في نهائي دوري خادم الحرمين الشريفين لموسم 1995 وكسبها العالمي 3 /1.
وجود خارجي
التقى الهلال والنصر خارج المملكة لأول مرة وذلك على ملعب العباسيين في دمشق ضمن منافسات بطولة النخبة العربية وانتهت المباراة 1/1.
واحتضن إستاد الجوهرة بجدة نهائي كأس الملك بين الفريقين موسم 2015، وفاز الهلال باللقب بعدما حسم المباراة بضربات الترجيح 7/ 6 بعد التعادل 1/1.
سوبر أوروبي
خرج ديربي العاصمة السعودية إلى أوروبا، عندما التقى الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي موسم 2015، بملعب لوفتوس رود في لندن، وحينها انتصر الزعيم 1 /صفر، وتوج باللقب.
وبدأت حقبة جديدة في ملعب جامعة الملك سعود ((محيط الرعب))، الذي تغير اسمه ليصبح مرسول بارك ثم الأول بارك حاليا.
واستضاف الملعب الديربي 7 مرات، فاز الهلال في 3 مقابل انتصارين للنصر وحضر التعادل مرتين، وكان أكبر انتصار عليه لمصلحة الهلال 4 /صفر
وكان ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف آخر مسرح للديربي، وذلك في نهائي كأس الملك سلمات للأندية العربية الأبطال، وتوج العالمي باللقب العربي 2/ 1 الصيف الماضي.
- 9 ملاعب محلية وخارجية استضافت ديربي العاصمة
- الصائغ أول الملاعب ومدينة الملك فهد بالطائف آخرها
- 80 مواجهة احتضنها الدرة منذ 1988 والديربي المقبل الـ81
- 74 مباراة جمعت العملاقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد
- 29 موقعة محتدمة شهدها ملعب الصائغ في البدايات
- 7 مرات تواجه الفريقان خلالها على ملعب جامعة الملك سعود
- ملعب عبدالله الفيصل احتضن نهائيين مناصفة بين الفريقين
- إستاد الجوهرة منح الهلال لقب كأس الملك 2015
- الطائف شهدت آخر المواجهات وآخر بطولات العالمي
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