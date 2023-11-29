-->

Thursday, 30 November 2023 08:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


9 ملاعب تشهد على روعة الديربي

11/29/2023 11:13:14 PM
(MENAFN- Al Watan) يتأهب ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ((الدرة))، لوداع مؤقت يليق بتاريخه الكبير، إذ يستضيف ديربي الهلال والنصر، غدا، لحساب الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وتحظى المباراة بأهمية خاصة، نظرًا للصراع التاريخي بين الجارين، المتنافسين على صدارة الترتيب في الوقت الراهن، إذ يتصدر الزعيم ترتيب جدول الدوري بـ38 نقطة بفارق 4 نقاط عن وصيفه النصر
ومرت رحلة ديربي الرياض منذ اللقاء الأول عام 1958 بـ 9 ملاعب داخل المملكة وخارجها، بين الودية والرسمية.
وبلغ مجموع المباريات بينهما 189، كان آخرها نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023.
البدايات بالصائغ
انطلق الديربي لأول مرة على ملعب الصائغ بالرياض في 1958، واستقبل 29 مباراة حتى عام 1975، وعلى ملعب الصائغ كسب النصر 15 مرة مقابل 10 انتصارات للهلال وتعادلا 4 مرات.
وكانت أكبر النتائج على الملعب من نصيب النصر وجميعا بـ 4 أهداف، وذلك في 3 مباريات 4/ 2، 4/ 1)، 4/ 2، مقابل مرة واحدة للهلال 4/ 2.
ملاحم الملز
انتقل ديربي الرياض إلى ملعب الملز ((مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية حاليا))، الذي شهد 74 مباراة للقطبين.
وتواجه الفريقان في الديربي مرة واحدة بملعب الشباب وذلك بالدوري وانتهت 1-0 للنصر بهدف ماجد عبد الله، قبل أن تبدأ حقبة الدرة الذي احتضن 80 مباراة بداية من 1988.
شهادة العروس
انتقل الديربي إلى جدة حيث تقابلا على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية مرتين الأولى كانت في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 1989 ويومها حسم الهلال المواجهة لمصلحته 3 /صفر، والثانية كانت في نهائي دوري خادم الحرمين الشريفين لموسم 1995 وكسبها العالمي 3 /1.
وجود خارجي
التقى الهلال والنصر خارج المملكة لأول مرة وذلك على ملعب العباسيين في دمشق ضمن منافسات بطولة النخبة العربية وانتهت المباراة 1/1.
واحتضن إستاد الجوهرة بجدة نهائي كأس الملك بين الفريقين موسم 2015، وفاز الهلال باللقب بعدما حسم المباراة بضربات الترجيح 7/ 6 بعد التعادل 1/1.
سوبر أوروبي
خرج ديربي العاصمة السعودية إلى أوروبا، عندما التقى الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي موسم 2015، بملعب لوفتوس رود في لندن، وحينها انتصر الزعيم 1 /صفر، وتوج باللقب.
وبدأت حقبة جديدة في ملعب جامعة الملك سعود ((محيط الرعب))، الذي تغير اسمه ليصبح مرسول بارك ثم الأول بارك حاليا.
واستضاف الملعب الديربي 7 مرات، فاز الهلال في 3 مقابل انتصارين للنصر وحضر التعادل مرتين، وكان أكبر انتصار عليه لمصلحة الهلال 4 /صفر
وكان ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف آخر مسرح للديربي، وذلك في نهائي كأس الملك سلمات للأندية العربية الأبطال، وتوج العالمي باللقب العربي 2/ 1 الصيف الماضي.
- 9 ملاعب محلية وخارجية استضافت ديربي العاصمة
- الصائغ أول الملاعب ومدينة الملك فهد بالطائف آخرها
- 80 مواجهة احتضنها الدرة منذ 1988 والديربي المقبل الـ81
- 74 مباراة جمعت العملاقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد
- 29 موقعة محتدمة شهدها ملعب الصائغ في البدايات
- 7 مرات تواجه الفريقان خلالها على ملعب جامعة الملك سعود
- ملعب عبدالله الفيصل احتضن نهائيين مناصفة بين الفريقين
- إستاد الجوهرة منح الهلال لقب كأس الملك 2015
- الطائف شهدت آخر المواجهات وآخر بطولات العالمي

MENAFN29112023000089011017ID1107512652

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث