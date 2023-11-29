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مقتل 40 على يد متمردي بوركينا فاسو

11/29/2023 11:13:14 PM
(MENAFN- Al Watan) يعاني مدنيو بوركينا فاسو من الاستهدافات الظالمة من قبل متمردين تابعين لتنظيم القاعدة، حيث قتل ما لا يقل عن 40 مدنيا نهاية الأسبوع الماضي أثناء محاولتهم السيطرة على بلدة محاصرة في المنطقة الشمالية المتضررة بشدة من بوركينا فاسو، حسبما ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصفا الهجوم بجريمة حرب. وفي واحدة من أكبر الاشتباكات في السنوات الأخيرة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تحت تهديد المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، حاول عدد كبير من المقاتلين السيطرة على جيبو بالقرب من حدود مالي.
وتقع البلدة على بعد 210 كيلومترات (130 ميلاً) من العاصمة واغادوغو، وتخضع لحصار من قبل المتمردين منذ أكثر من عام، وغالباً ما تكافح من أجل توفير الخدمات الأساسية.

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