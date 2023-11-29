مقتل 40 على يد متمردي بوركينا فاسو

(MENAFN
- Al Watan) يعاني مدنيو بوركينا فاسو من الاستهدافات الظالمة من قبل متمردين تابعين لتنظيم القاعدة، حيث قتل ما لا يقل عن 40 مدنيا نهاية الأسبوع الماضي أثناء محاولتهم السيطرة على بلدة محاصرة في المنطقة الشمالية المتضررة بشدة من بوركينا فاسو، حسبما ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصفا الهجوم بجريمة حرب. وفي واحدة من أكبر الاشتباكات في السنوات الأخيرة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تحت تهديد المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، حاول عدد كبير من المقاتلين السيطرة على جيبو بالقرب من حدود مالي.
وتقع البلدة على بعد 210 كيلومترات (130 ميلاً) من العاصمة واغادوغو، وتخضع لحصار من قبل المتمردين منذ أكثر من عام، وغالباً ما تكافح من أجل توفير الخدمات الأساسية.
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