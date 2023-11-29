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ميانمار والصين تجريان مناورات بحرية

11/29/2023 11:13:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تجري ميانمار والصين مناورات بحرية معًا في الوقت الذي تخسر فيه الحكومة العسكرية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا الأرض في المنطقة الحدودية الشمالية الشرقية أمام تحالف من الميليشيات التي لها أيضًا علاقات قوية مع بكين.
وذكرت صحيفة ((ميانما ألين)) الحكومية، أن ثلاث سفن صينية راسية في يانجون، أكبر مدينة في ميانمار، وأن مسؤولين من البلدين التقوا لمناقشة تدريبات الأمن البحري.
وتحمل السفن الصينية - المدمرة زيبو والفرقاطة جينغ تشو وسفينة الإمداد تشيان داو هو - نحو 700 بحار في ميناء ميانمار، ولم يقدم التقرير المزيد من التفاصيل حول التدريبات.
صراع مسلح
واستولى جيش ميانمار على السلطة من حكومة منتخبة في عام 2021، ويخوض منذ ذلك الحين صراعًا مسلحًا مع القوات المؤيدة للديمقراطية والميليشيات العرقية.
وتأتي زيارة السفن الصينية خلال تصاعد أعمال العنف على حدود ميانمار مع الصين من قبل تحالف الإخوان الثلاثة، وهي مجموعة من الميليشيات التي شنت هجومًا منسقًا ضد الجيش الحاكم في 27 أكتوبر.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري لميانمار وتحتفظ بعلاقات جيدة مع الجنرالات الحاكمين. وتتمتع المجموعات المشاركة في التحالف أيضًا بعلاقات جيدة مع الصين، وتعهدت بحماية الاستثمارات الأجنبية مثل المشاريع المدعومة من الصين في الأراضي التي تسيطر عليها.
وأعلن التحالف انتصارات واسعة النطاق بما في ذلك أربعة معابر حدودية في الجزء الشمالي من ولاية شان، واعترفت الحكومة العسكرية بعد وقت قصير من بدء القتال بأنها فقدت ثلاث بلدات.

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