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ترمب يتعهد بالعفو عن المشاركين في شغب الكابيتول

11/29/2023 11:13:14 PM
(MENAFN- Al Watan) يعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مثيري الشغب الذين هاجموا مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، وطنيين، واحتضنهم وتعهد بالعفو عن جزء كبير منهم إذا فاز بولاية ثانية، بل وتعاون في أغنية مع مجموعة من المتهمين المسجونين.
وفي قضية التدخل في الانتخابات التي رفعها في واشنطن، اتخذ محاموه مساراً مختلفاً.
على الرغم من خسارة محاولة شطب إشارات لائحة الاتهام إلى أعمال العنف التي وقعت في ذلك اليوم، فقد أوضح محامو الدفاع أن إستراتيجيتهم تتضمن إبعاد الرئيس السابق عن حشد مثيري الشغب، الذين يصفونهم بأنهم ((الجهات الفاعلة المستقلة في مبنى الكابيتول)).
وصمة لا تختفي
وفي الوقت نفسه، أشار فريق المحامي الخاص جاك سميث إلى أنه سيثبت أن ترمب مسؤول عن الفوضى التي اندلعت، وأشار إلى دعم ترمب المستمر للمتهمين في 6 يناير للمساعدة في إثبات نيته الإجرامية.
وتسلط الحجج المتنافسة الضوء على المدى الذي يمكن أن تكون فيه أعمال الشغب بمثابة خلفية لا مفر منها في محاكمة تاريخية من المقرر أن تبدأ في 4 مارس في قاعة محكمة على بعد بنايات فقط من مبنى الكابيتول.
على الرغم من أن ترمب ليس متهمًا بالتحريض على أعمال الشغب، فإن أي نجاح يأمل في تحقيقه في المحاكمة قد يعتمد جزئيًا على قدرة فريق دفاعه على تحييد، أو على الأقل تقليل، الصور المروعة للعنف التي يشير إليها المدعون كامتداد طبيعي لأعمال العنف.
منع الأدلة
وقد يعتمد الكثير أيضاً على الأدلة التي تسمح بها قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان. وأشار محامو ترمب إلى أنهم سيحاولون منع المدعين العامين من تقديم أدلة للمحاكمة تتعلق بأفعال مثيري الشغب، الذين حطموا النوافذ وضربوا ضباط الشرطة، وأرسلوا المشرعين إلى الاختباء.
وفي قضايا مدنية منفصلة تسعى إلى تحميل ترمب المسؤولية عن هجوم الكابيتول، قال محاموه إنه شجع أنصاره على الاحتجاج السلمي على نتائج الانتخابات ولم يدعو قط إلى أي أعمال عنف. وتدرس محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن حاليًا ما إذا كان من الممكن مقاضاة ترمب من قبل المشرعين وضباط الشرطة، الذين اتهموه بالتحريض على أعمال الشغب.
ومن المقرر أن يمثل ترمب للمحاكمة في المحكمة نفسها التي تم فيها اتهام ما يقرب من 1200 من أنصاره في أكبر تحقيق في تاريخ وزارة العدل. وقد اعترف أكثر من 800 منهم بالذنب أو أُدينوا أثناء المحاكمة بارتكاب جرائم فيدرالية ناجمة عن أعمال الشغب، بما في ذلك التآمر لإثارة الفتنة والاعتداء على ضباط الشرطة. وقد قضى حوالي ثلثي المحكوم عليهم حتى الآن

أهداف ممثلو الادعاء ضد ترمب:
- أثبات أن ترمب استخدم غوغاء الغاضبين ((كأداة)) في حملته للضغط على نائب الرئيس وعرقلة التصديق على فوز بايدن
- سيعرضون على المحلفين مقطع فيديو لخطاب ترمب قبل أعمال الشغب والذي حث فيه الحشد على الذهاب إلى مبنى الكابيتول و((القتال مثل الجحيم)).
- يخططون لتسليط الضوء على احتضان ترمب المستمر لمثيري الشغب لإثبات أنه كان ينوي إحداث الفوضى في مبنى الكابيتول في ذلك اليوم.

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