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إيداع وثيقة الوساطة شرط لنظر دعاوى السعي في العقار

11/29/2023 11:13:14 PM
(MENAFN- Al Watan) رد القضاء العام، دعوى حديثة تتعلق بمطالبة بـ((السعي))، لبيع عقار، بعد أن خالف المدعي مقتضى نظام الوساطة العقارية، الذي يلزم الوسيط بإيداع عقد الوساطة لدى الهيئة العامة للعقار.
وكان المدعي قد تقدم بدعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه، بدفع مبلغ ثلاثين ألف ريال، تمثل قيمة سعي، لقاء توسطه في عملية بيع عقار بقيمة تتجاوز المليون ريال، مشيرًا في دعواه إلى أن عملية البيع قد تمت، إلا أن المدعى عليه ((وكالةً)) طالب برد دعوى المدعي، كون عملية الوساطة لم تحرر ولم تودع لدى الهيئة العامة للعقار، وهو ما يعد مخالفًا للنظام.
وهو ما انتهت معه الدائرة القضائية، إلى رد دعوى المدعى لمخالفته المادة السابعة من نظام الوساطة العقارية، والتي نصت على أنه يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبًا وأن يودع لدى الهيئة ولا يُحتج به إلا بذلك.
يذكر أن نظام الوساطة العقارية الذي دخل حيز التنفيذ في الـ25 جمادى الآخرة 1444، ألزم ((الوسيط العقاري)) بتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وفقًا لما تحدده اللائحة، إضافة إلى وجوب أن يكون عقد الوساطة مكتوبًا، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع، كما حدد النظام عدم جواز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

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