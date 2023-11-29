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433 جمعية تعاونية بالمملكة

11/29/2023 11:13:14 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مدير عام الجمعيات التعاونية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معن علي العنقري، أن نسبة نمو عدد الجمعيات التعاونية بالمملكة خلال هذا العام تجاوز 18%؜ حيث يوجد حاليًا 433 جمعية تعاونية منتشرة في كافة مناطق ومحافظات المملكة، موضحًا أن البيانات الإحصائية للجمعيات التعاونية في المملكة، تبين زيادة في تحقيق المستهدفات، حيث تجاوزت أعداد الجمعيات المستهدف بنسبة 5%، وتجاوزت الزيادة في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي عن المستهدف بنسبة 4%، حيث تراوحت الزيادة في المستهدفات خلال العامين الأخيرين ما بين 18% إلى 42% في كافة المؤشرات، وتشير التوقعات إلى نمو سنوي في بعض المؤشرات بالتعاونيات بزيادة نسب نمو تبلغ 100% خلال العامين المقبلين.
نظام جديد للجمعيات
أكد العنقري، لـ((الوطن)) أمس، على هامش أعمال الملتقى التعريفي بالجمعيات التعاونية بالأحساء ومقومات نجاحها، بمقر مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، أن قطاع ((التعاونيات)) في المملكة، يسابق الزمن في التطور، ومضاعفة الإنتاج، حتى بات قطاعًا واعدًا في المملكة، كاشفًا أنه ضمن جهود الوزارة تم إعداد استراتيجية للقطاع التعاوني، متوقع اعتمادها خلال الأسابيع المقبلة، وهي أول استراتيجية في القطاع التعاوني، وخلال الأشهر المقبلة، يتوقع صدور نظام جديد للجمعيات التعاونية ((التعاونيات)) يتواكب مع رؤية المملكة 2030 والمرحلة الحالية والتطور بالقطاعات كافة ولا سيما القطاع التعاوني.
عشرات الآلاف من الوظائف
وفي السياق ذاته، أوضح عرض مرئي في الملتقى، أن الجمعيات التعاونية، تهدف لبناء تعاملات تجارية لأعضائها لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لهم، حيث الربحية ذات أولوية ثانوية، والتركيز الواسع على انتفاع الأعضاء من المعاملات التي تجرى، وتنقسم الجمعيات التعاونية في المملكة إلى عدة أنواع أبرزها: الإنتاجية ((التعاونيات الزراعية))، والاستهلاكية ((المتاجر الاستهلاكية))، وللجمعيات التعاونية أبعاد اقتصادية واجتماعية، تتمثل في دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والأسر المنتجة، وزيادة معدلات التوظيف، وخلق فرص العمل من أجل خفض معدل البطالة والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومن المستهدف أن يزيد عدد التعاونيات في عام 2025 بمئات من التعاونيات الجديدة، بما يساهم في توفير عشرات الآلاف من الوظائف.

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