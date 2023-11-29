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31.6 مليارا تحول جازان بيئة استثمار عالمي

11/29/2023 11:13:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تحولت منطقة جازان أمس بيئة استثمارية جذبت المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وجسدت واقع النهضة الاستثمارية التي تشهدها المملكة، إذ افتتح الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز منتدى جازان للاستثمار، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين والوزراء، والجهات الحكومية والخاصة والأمنية، في وقت شهد المنتدى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة مالية بلغت 31.611 مليار ريال، واستعراض مشاريع صندوق الاستثمارات العامة كالشركة السعودية للقهوة، وشركة الداون تاون وشركة البحر الأحمر الدولية.
نقلة نوعية
أكد أمير جازان الأمير محمد بن ناصر، أن المنتدى يأتي مواكبًا لدعم القيادة الرشيدة للنهوض بالمنطقة وتنميتها، وما تشهده من نقلة نوعية متسارعة للمشاريع، التي تعززها المبادرات الكبرى والحوافز الاستثمارية بالمنطقة، ومنها تأسيس المكتب الإستراتيجي لمنطقة جازان من خلال وضع إستراتيجية شاملة لتطوير المنطقة، وإطلاق المنطقة الاقتصادية الخاصة لتكون مركز نمو اقتصادي تنافسي متكامل، مشيرا إلى الدور اللوجستي لميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والذي يُعد أيقونة اقتصاد المنطقة من خلال دعم المصانع والمشاريع بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، حيث تم تصدير أول شحنة تجارية من مادة سبك الحديد الصلب المصنعة محليًا للولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى مطار الملك عبدالله الدولي الجديد الذي سينتهي العمل في نهاية العام المقبل 2024.
5 مبادرات
شهد منتدى جازان إطلاق عدد من المبادرات تمثلت في: صندوق جازان للاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، وبرنامج بين الفردية والبورصة، ومنصة منتوجات جازان، ومشروع مستشفى سعة 100 سرير، ومشروع مركز جازان للمعارض والمؤتمرات.
ورش عمل
انطلقت ورش العمل بالمنتدى، والتي اشتملت على جلسة حوارية بعنوان ((التوجهات الإستراتيجية للاستثمار بمنطقة جازان))، شارك فيها كل من نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، ومساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية الدكتور سامي الحمود، ووكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع، ووكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات المهندس صالح الخبيتي، والمدير التنفيذي للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان عبدالله الفيفي، واستعرضت الجلسة أبرز المقومات والممكنات التي تمتاز بها منطقة جازان، وتقديم عدد من الفرص الاستثمارية، ومناقشة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في الاستثمار بالمنطقة.
اتفاقيات موقعة
تمثلت أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة على اتفاقيات الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع عدد من الشركات، لإنشاء القرية السعودية العالمية الصناعية، ومصنع لإنتاج الزجاج المصقول الزجاج الكهروضوئي، ومصنع لإنتاج الأدوات الصحية، وإنتاج مادة الصودا الكاوية وحمض الهيدروليك، واتفاقيات تجارية سكنية، إلى جانب مذكرات تفاهم لتطوير الواجهة البحرية ومركز المدينة، وتطوير وتعزيز قطاع السياحة.
ووقعت وزارة الاستثمار مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ((مدن)) والشركة السعودية للقهوة لإنشاء مصنع لمعالجة حبيبات البن، واتفاقيات أخرى بين مدن وعدد من الشركاء لإنشاء مصنع غذائي، وإنشاء مصنع ألواح، وتضمنت الاتفاقيات مشاريع تطوير عقاري لمجمعات سكنية بمنطقة جازان، واتفاقية بين المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان والشركة السعودية للقهوة لصناعة البن في منطقة جازان، واتفاقيات أخرى لغرفة جازان مع عدد من الشركاء.

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