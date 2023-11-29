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مشروع بوغاتي ريزيدنس يسجل أعلى معدل قياسي لسعر القدم المربع في دبي

11/29/2023 11:13:13 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل بيع العقارات الفاخرة على الخارطة في دبي نموه الاستثنائي ويزداد قوة على قوة مع تحقيق عائدات مرتفعة وأسعار مبيعات قياسية خاصة في المشاريع الفاخرة الجديدة.
وكشفت تقارير ما بعد البيع عن أن مشروع "بوغاتي ريزيدنس" الذي تنفذه شركة بن غاطي للتطوير العقاري في منطقة الخليج التجاري بدبي، تفوق على جميع المشاريع الأخرى التي هي قيد الإنشاء في الإمارة، حيث حقق أعلى معدل عند 9674 درهم إماراتي للقدم المربع، وفقًا للأرقام الرسمية التي نشرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبيلشهر نوفمبر 2023، وتشير التقارير أيضًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع قد بيعت بالكامل وبأرقام تخطت المليار درهم إماراتي.
وتعليقاً على ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري محمد بن غاطي: "أنا سعيد بمعدلات المبيعات التي حققها فريق المبيعات لدينا في هذا المشروع الذي من المقرر أن يصبح أرقى المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية البارزة في دبي.. ولا يزال الطلب على المشروع قويًا حيث يستهدف الأفراد والعائلات من كبار الأثرياء الذين يتطلعون إلى تجربة استثنائية عند اقتنائهم بنت هاوس في مشروع بوغاتي ريزيدنس".
مشروع "بوغاتي ريزيدنس" هو برج شاهق جديد قيد التطوير تنفذه شركة بن غاطي للتطوير العقاري ويقع في منطقة الخليج التجاري. يتكون المشروع من شقق فاخرة بتصاميم جذابة وفريدة من نوعها، ويتميز بارتفاعات الأسقف الممتازة والإضاءة الطبيعية مع شرفات واسعة توفر مساحات ترفيهية رائعة، مما يجعله نموذجًا فريدًا يرسي معايير المعيشة الفاخرة في دبي. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع مستوحى من رؤية ابتكار ما لا يمكن تكراره. وقد انعكس ذلك في عناصر المشروع الفريدة من حيث تصميمه وخدماته والتجربة الفائقة التي يوفرها.
وقد تم تصميم "بوغاتي ريزيدنس" ليضم 182 وحدة سكنية ذات خصائص فريدة من حيث تصميمها وإطلالتها ودرجة الراحة التي توفرها. ويتفرد المشروع بشقق "بنتهاوس سكاي مانشن" التي تضمن إمكانية الوصول المقيمين إلى الشقق بمصاعد سيارات بحيث يتم عرض سياراتهم الخاصة في مساكنهم.
وسوف يوفر المشروع الذي يحمل علامة "بوغاتي" التجارية أيضًا نادٍ شاطئي راقٍ مستوح من شواطئ "الريفيرا الفرنسية"، وحمامات سباحة ومنتجع صحي وصالة ألعاب رياضية، مع خدمات أمن على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وفريق خدمات الاستقبال والإرشاد التخصصي.
كما سوف يوفر فريق الخدمة والعلامة التجارية لشركة "بوغاتي" براعة فنية أصيلة ومستويات من الرضى لا مثيل لها في الحفاظ على تجربة المعيشة الفاخرة بلا حدود.
وتتطلع شركة بن غاطي للتطوير العقاري إلى تحقيق المزيد من الإنجازات مع اقتراب نهاية الربع الرابع من عام 2023 ومع حلول العام الجديد.

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