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1 87 مليار دولار صادرات الكويت للصين في أكتوبر

11/29/2023 11:02:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت صادرات دول الخليج العربي، بالإضافة الى العراق، إلى جمهورية الصين الشعبية، انخفاضا بنسبة 14.2% خلال شهر أكتوبر من العام الحالي، لتسجل مستوى 18.2 مليار دولار، مقارنة بـ 21.2 مليار دولار بالشهر نفسه من عام 2022.
وبحسب البيانات الرسمية التابعة للحكومة الصينية، بلغت قيمة واردات دول الخليج من الصين خلال المدة المحددة نحو 9.76 مليارات دولار، مقارنة بـ 10.82 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق، ليسجل الفائض التجاري بين هذه الدول 8.44 مليارات دولار لصالح دول الخليج خلال أكتوبر، مقابل فائض بقيمة 10.4 مليارات دولار في الفترة المماثلة من 2022.
وحلت الكويت في المرتبة الخامسة خليجيا بحجم صادراتها إلى الصين خلال أكتوبر، والتي بلغت 1.87 مليار دولار، مقارنة بصادرات الفترة المماثلة من عام 2022، البالغة 2.311 مليار دولار، متراجعة طفيفا بنسبة 19%، وبلغت قيمة واردات الكويت من الصين نحو 434.2 مليون دولار، مقارنة بـ 454.97 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وتصدرت السعودية قائمة الدول من حيث أعلى الصادرات، حيث بلغت قيمة صادراتها خلال أكتوبر 5.48 مليارات دولار مقارنة بـ 6.84 مليارات دولار، صادرات الفترة نفسها من 2022، بنسبة تراجع 20%، وبلغت قيمة واردات السعودية من الصين في أكتوبر2023 نحو 3.31 مليارات دولار، مقارنة بـ 3.4 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وتليها الإمارات حيث شهدت تراجعا في قيمة صادراتها إلى الصين بقيمة 3.76 مليارات دولار، وصدرت خلال شهرها العاشر من العام الماضي بقيمة 5 مليارات دولار، متراجعة بنسبة 9.29%، ووصلت قيمة واردات الإمارات من الصين إلى 4.24 مليارات دولار، مقارنة بـ 4.99 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وتأتي صادرات دولة العراق في المرتبة الثالثة التي بلغت قيمة صادراتها إلى الصين خلال أكتوبر بنحو 3.047 مليارات دولار، مقارنة بصادرات الفترة المماثلة من عام 2022، البالغة 3.397 مليارات دولار، متراجعة طفيفا بنسبة 10.3%، وبلغت قيمة واردات العراق من الصين نحو 1.081 مليار دولار، مقارنة بـ 1.18 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
واحتلت صادرات سلطنة عمان إلى الصين المرتبة الرابعة وبلغت قيمة صادراتها نهاية أكتوبر من العام 2023، نحو 2.637 مليار دولار، وبلغت قيمة صادراتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2.723 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغت 3.15%، وسجلت عمان واردات من الصين خلال شهر أكتوبر 2023، نحو 329.9 مليون دولار، مقارنة مع 320.24 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وتمركزت صادرات دولة قطر إلى الصين في المرتبة السادسة وبلغت قيمتها في شهر أكتوبر من العام الحالي 1.397 مليار دولار، بينما صدرت بقيمة بلغت 1.796 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 22.2%، ووصلت قيمة واردات قطر من الصين إلى نحو 267.7 مليون دولار، مقارنة بـ 359.14 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وفي المرتبة السابعة والأخيرة شهدت صادرات البحرين ارتفاعا في قيمة صادراتها إلى الصين بنسبة 36%، خلال شهر أكتوبر من العام الحالي وصولا إلى 1.53 مليون دولار، بينما وصل إجمالي قيمة صادراتها بالفترة نفسها من العام السابق الى 1.12 مليون دولار، ووصلت قيمة واردات البحرين من جمهورية الصين نحو 101.1 مليون دولار، مقارنة بـ 106.58 ملايين دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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