بالفيديو مساهمو بيتك أقروا الاندماج مع الأهلي المتحد



حمد المرزوق: «بيتك» أكبر بنك في الكويت وتصدّر قائمة الشركات المدرجة في البورصة بالقيمة السوقية والقاعدة الرأسمالية

مجموعة «بيتك» مالك لـ 95.065% من أسهم رأس المال بصورة مباشرة وغير مباشرة

زيادة رأسمال «بيتك» من 1.47 مليار دينار إلى 1.56 مليار دينار بإصدار 931.36 مليون سهم

لا تأثير سلبياً مادياً على ربحية السهم لـ «بيتك» نتيجة الإصدار.. ونتوقع أن يكون التأثير إيجابياً مستقبلاً

%4.935 نسبة الأقلية.. والدمج مصلحة مؤكدة لمساهمي البنكين بوفورات الحجم الكبير

889.9 مليون سهم ستوجه لـ«بيتك» كأسهم خزينة و41.39 مليون سهم إلى مساهمي الأقلية ترشيد النفقات الإدارية وتكلفة الأموال سينعكس إيجاباً على الأرباح بالمديين المتوسط والبعيد



علي إبراهيم

عقد بيت التمويل الكويتي «بيتك»، الجمعية العامة غير العادية للمصادقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين بيت التمويل الكويتي (الشركة الدامجة) والبنك الأهلي المتحد (الشركة المندمجة)، حيث تمت الموافقة على ذلك، كما تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال من قبل الجمعية العامة التي عقدت في المقر الرئيسي لـ«بيتك»، أمس، بنسبة حضور بلغت نحو78.6%.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة «بيتك»، حمد عبدالمحسن المرزوق، خلال ترؤسه الجمعية العامة غير العادية، انه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد ـ الكويت من خلال العرض الملزم المقدم من «بيتك» لبقية مساهمي «المتحد» ـ الكويت وفقا للقانون وتعليمات هيئة أسواق المال والجهات الرقابية المختصة حيث ترتب على ذلك استحواذ «بيتك» على نسبة إضافية من أسهم رأسمال «المتحد الكويت» تعادل 18.258%، وأصبحت مجموعة «بيتك» مالكا بصورة مباشرة وغير مباشرة لنسبة 95.065% من أسهم رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة، مقابل نسبة للأقلية تبلغ 4.935%.

وأضاف المرزوق «نظرا لنسبة الملكية العالية المذكورة وظروف السوق المحلية والإقليمية والتي تتسم بشدة المنافسة حيث لا مكان للكيانات المصرفية الصغيرة الأمر الذي يترتب عليه عدم وجود جدوى لاستمرار البنك الأهلي المتحد ـ الكويت كبنك مستقل يقدم ذات الخدمات التي يقدمها البنك الأم «بيتك» في نفس السوق المحلية، فقد قرر مجلسا إدارة البنكين التوصية للجمعيات العمومية لكلا البنكين بدمج البنك الأهلي المتحد ـ الكويت مع «بيتك» عن طريق الضم، حيث سيحقق الدمج مصلحة مؤكدة لمساهمي البنكين من خلال وفورات الحجم الكبير، وترشيد النفقات الإدارية والمزايا العملية العديدة الأخرى خاصة ما يتعلق منها بترشيد تكلفة الأموال، وهو ما سينعكس إيجابا على أرباح بيتك على المديين المتوسط والبعيد».

وأكد المرزوق أن أسهم زيادة رأس المال المقترحة لتنفيذ الاستحواذ والبالغ عددها 931.36 مليون سهم وفقا لمعدل التبادل المقترح سيتم توجيه الغالبية العظمى منها أي ما يعادل 889.9 مليون سهم لـ«بيتك» كأسهم خزينة كونه المالك الأكبر في «المتحد الكويت». كما سيتم تخصيص المتبقي من الاسهم والبالغ عدده 41.39 مليون سهم فقط الى مساهمي الأقلية في البنك المذكور، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي مادي على ربحية السهم لـ«بيتك» نتيجة لهذا الإصدار بل نتوقع ان يكون التأثير إيجابيا مستقبلا.

وأشار المرزوق إلى ان الأرباح القياسية التي سجلها «بيتك» والنمو القوي في جميع المؤشرات المالية المهمة تؤكد نجاح وكفاءة استراتيجيته ومرونة نموذج الأعمال، وأهمية ومزايا صفقة الاستحواذ، مشيرا الى أن «بيتك» حافظ على معدلات متميزة فيما يتعلق بمؤشرات الربحية والعائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين، وتحسين جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون المتعثرة من المخصصات، ومعدلات التكلفة إلى الايراد، وكل المؤشرات المالية الأساسية.

وأوضح أن «بيتك» سجل صافي أرباح قياسية للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023، قدرها 461.5 مليون دينار (1.5 مليار دولار)، بنسبة نمو 124.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي أعلى أرباح فصلية في تاريخ «بيتك»، والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.

وقال ان «بيتك» هو أكبر بنك في الكويت، وتصدر قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية والقاعدة الرأسمالية، ما يعني قدرة أكبر على دعم الشركات وقيادة صفقات تمويلية عملاقة.

وأضاف أن «بيتك» يتميز بتصنيفات ائتمانية قوية ونسب سيولة عالية تدعم نمو أعماله وتعزز مركزه المالي والائتماني محليا وعالميا، كما يتميز بانتشار جغرافي واسع في الكويت والبحرين وتركيا وبريطانيا وألمانيا ومصر وماليزيا وغيرها من الجغرافيات التي تتواجد فيها مجموعة «بيتك».

وأكد المرزوق مواصلة الجهود نحو تعزيز دور القطاع المصرفي وتقوية مكانته من خلال تحقيق الربحية والنمو المستدام، مبينا ان «بيتك» يتمتع بقاعدة رأسمالية كبيرة قادرة على توفير التمويل الضخم المطلوب في مشروعات التنمية الوطنية.

ولفت إلى مواكبة «بيتك» للتطورات في مجالات الرقمنة وتطبيق الذكاء الاصطناعي والابتكار في المنتجات والحلول التمويلية والاستثمارية، والاستثمار الامثل في الموارد البشرية وتعزيز المعرفة واستقطاب المواهب والكفاءات المصرفية الوطنية الشابة، ودعم ريادة الاعمال، وتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية للشركات، ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التناغم بين بنوك المجموعة، ومواصلة دور «بيتك» السباق في المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ المبادرات المجتمعية الاستراتيجية وتعزيز جهود الاستدامة والتمويل الأخضر وربط الاستثمارات بأهداف التنمية المستدامة، بما يرسخ مكانة «بيتك» الرائد عالميا.

وأقرت الجمعية العمومية كافة بنود جدول الأعمال وعلى رأسها المصادقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين بيت التمويل الكويتي والبنك الاهلي المتحد، وكذلك المصادقة على ملحقات مشروع عقد الاندماج بما فيها تقرير مقوم الاصول وتقرير مستشار الاستثمار المستقلين، ومعدل تبادل الاسهم.

الجمعية العمومية

ووافقت العمومية على الاندماج بطريق الضم بين بيت التمويل الكويتي والبنك الاهلي المتحد بحيث تكون شركة بيت التمويل الكويتي هي الشركة الدامجة، وشركة البنك الأهلي المتحد هي الشركة المندمجة، وذلك من خلال حل شركة البنك الأهلي المتحد ونقل ذمتها المالية إلى «بيت التمويل» وإصدار أسهم «بيت التمويل» تخصص لمساهمي «الأهلي المتحد» وفقا لمعدل التبادل العادل البالغ 0.372311 من سهم بيت التمويل الكويتي مقابل عدد واحد سهم من أسهم رأسمال «الأهلي المتحد» وتفويض مجلس الادارة او من يكلفه أو يفوضه في تنفيذ القرار وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة.

وصادق المساهمون بالموافقة على استمرار تداول سهم «بيتك» في بورصة الكويت وبورصة البحرين أثناء وبعد تنفيذ عملية الاندماج، والموافقة على زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع لبيت التمويل الكويتي من 1.476 مليار دينار موزعة على 14.764 مليار سهم إلى 1.569 مليار دينار موزعة على 15.695 مليار سهم عن طريق اصدار عدد 931.36 مليون سهم بالقيمة الاسمية والتي تبلغ 100 فلس، مع علاوة إصدار، وتنازل مساهمي بيتك الحاليين عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، مع تخصيص كامل أسهم زيادة رأسمال بيتك لمساهمي البنك الأهلي المتحد، على أن يكون معدل التبادل العادل الذي تصدر على أساسه الاسهم هو 0.372311 سهم من اسهم بيت التمويل الكويتي مقابل السهم الواحد من اسهم رأسمال البنك الاهلي المتحد وفقا للجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم.

وأقر المساهمون خلال العمومية بالموافقة على الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم وتفويض مجلس ادارة «بيتك» أو من يكلفه او يفوضه في تعديل هذا الجدول في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الاقل من تاريخ الاستحقاق، وذلك في حال تأخر إجراءات الاشهار او موافقات الجهات الرقابية، وفقا لمواعيد تنفيذ اجراءات الاندماج، وتفويض مجلس ادارة بيتك في التصرف في كسور الاسهم.

جدول استحقاقات الأسهم

وافق المساهمون على الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم بأن يكون يوم تأكيد الجدول الزمني هو الثلاثاء 6 فبراير 2024، ويوم حيازة السهم هو الاربعاء 14 فبراير 2024، ويوم تداول السهم دون استحقاق هو الخميس 15 فبراير 2024، وتاريخ الاستحقاق هو الاثنين 19 فبراير 2024، على أن يكون اليوم الذي يتم فيه تنفيذ تبادل الاسهم هو الخميس 22 فبراير 2024.

تعديل عقد التأسيس

أقرت الجمعية العمومية بتفويض مجلس ادارة «بيتك» في تحديد موعد اصدار اسهم زيادة رأس المال وفقا لاجراءات تنفيذ الاندماج، وتفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه أو يفوضه في تنفيذ جميع الاجراءات الخاصة بالاندماج لدى الجهات الرقابية والمختصة، والموافقة على تعديل المادة (9) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي وفقا للتعديلات السابقة.