بالفيديو وفاء القطامي 500 مليون دولار التبادل التجاري بين الكويت ومصر في 2022



أسامة شلتوت: 19 مليار دولار الاستثمارات الكويتية في مصر.. و37% قفزة بصادرات المنتجات المصرية للكويت محمد رجب: «جهاز الخدمة الوطنية» يتضمن 63 شركة تعمل بقطاعات مختلفة.. جميعها متاحة للمستثمرين المهتمين

رباب الجوهريقالت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت السيدة وفاء القطامي إن العلاقات بين الكويت ومصر متينة في جميع المجالات خصوصا الاقتصادية، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 500 مليون دولار في عام 2022.حديث السيدة وفاء القطامي جاء خلال لقاء سفارة جمهورية مصر العربية مع غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس بهدف عرض مشروعات جهاز الخدمة الوطنية المصري على الجانب الكويتي، وذلك بحضور السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت، وملحق دفاع جمهورية مصر العربية في الكويت العميد أركان حرب محمد رجب، ووزير تجاري مفوض بالسفارة أحمد بديوي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال المهتمين.وأعربت السيدة وفاء القطامي عن تطلع «الغرفة» لعقد قطاع الأعمال الكويتي شراكات مع الجانب المصري بعد الاطلاع على المشروعات المعروضــــة والحوافـــز والمميزات الاستثمارية المقدمة للمستثمرين الكويتييــن لدخولهم في المشاريع المتاحة، لاسيما الحيوية مثل مشاريع الاستثمار والسياحة العلاجية والإنتاج الحيواني والمواد الغذائية وإنتاج الرخام وغيرها.وأضافت «نأمل في أن يطلع قطاع الأعمال الكويتي على مشروعات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والفرص المتاحة في المجالات الحيوية وما يتم تقديمه للمستثمر الكويتي من حوافز ومميزات استثمارية تشجعه للدخول في مشاريع ذات جدوى اقتصادية وعمل شراكات إستراتيجية مع نظرائهم من القطاع الخاص الكويتي».فرص استثمارية متنوعةمن جانبه، قال السفير المصري أسامة شلتوت إن هذا اللقاء يهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال الكويتي بالفرص الاستثماريـــــة المتاحة في جمهورية مصر العربية بمختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بلغ 19 مليار دولار، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يتعافى حاليا، ويتوقع نمو الناتج القومي للبلاد خلال العام القادم بمقدار 4.2%.وأضاف أن حجم الزيادة في صادرات المنتجات المصرية إلى الكويت بلغ 37% خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2021، وقد تنوعت هذه الصادرات بين مواد غذائية وأجهزة كهربائية وأحجار ورخام وكابلات كهربائية.وفي ختام حديثه، قدم شلتوت خالص الشكر لغرفة تجارة وصناعة الكويت على جهودها في تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين، من خلال عقد اللقاءات الثنائية وكذلك المشاركة في الفعاليات المختلفة، مؤكدا أن لقاء اليوم كان الهدف منه تعريف مجتمع الأعمال الكويتي بالفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية.جهاز الخدمة الوطنيةمن جهته، قدم ملحق دفاع جمهورية مصر العربية في الكويت العميد أركان حرب محمد رجب، عرضا تقديميا حول مشاريع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، المنشأ منذ عام 1979، والذي يسهم بدور فاعل في النهوض بمستوى التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصـاد الوطني بجمهورية مصر.وأضاف رجب أن الجهاز يتضمن 63 شركة تعمل في عدة قطاعات مثل: الأمن الغذائي، الصناعات الثقيلة والمتخصصة المقاولات والخدمات، مجال التجارة الداخلية والخارجية، مجال التعدين، ومجال البترول والغاز.وتابع «يندرج تحت كل مجال من هذه المجالات عدة شركات متخصصة وكل هذه الشركات متاحة للمستثمرين المهتمين سواء كان ذلك بنظام الشراكة أو بنظام تملك كامل المشروع، ويوفر جهاز الخدمة الوطنية كافة الضمانات والامتيازات للمستثمرين».واختتم حديثه بالتأكيد على استعداد الجهاز والسفارة المصرية بالكويت للرد على كل الاستفسارات الخاصة بهذه المشاريع.علاقات تجارية عميقةبدوره، أكد الوزير التجاري المفوض بالسفارة المصرية أحمد بديوي على عمق العلاقات التجارية بين الكويت ومصر، حيث بلغ نمو حجم الزيادة في صادرات المنتجات المصرية إلى الكويت بواقع 37% خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وقد تنوعت هذه الصادرات بين مواد غذائية، خضار، فواكه، أجهزة كهربائية، أحجار، رخام، وكابلات كهربائية وغيرها.ووجه الوزير المفوض التجاري دعوة إلى قطاع الأعمال الكويتي لإنشاء كيانات صناعية في مصر لتصدير مختلف المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي وكذلك دول أميركا اللاتينية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية طبقا للمزايا التي تمنحها اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع تلك الدول.«الغرفة» تباشر تجديد عضوية 2024.. إلكترونياًأعلنت غرفة تجارة وصناعة الكويت، أنها وكعادتها في كل عام، ستباشر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، قبول تجديد عضوية العام الجديد (2024)، وتصديق اعتمادات التواقيع الموجهة للإدارات والجهات الحكومية والأهلية بشكل مسبق، وذلك بعد التنسيق مع هذه الجهات بهذا الشأن، وأكدت الغرفة بأن هذا الإجراء يأتي من منطلق حرصها على توفير وقت وجهد أعضائها، وتسهيلا لإجراءات عمل الجهات الحكومية.وأضافت الغرفة أن استقبال المراجعين في فروعها الكائنة في كل من: برج التحرير، جابر العلي، بالإضافة إلى فرعها بمحافظة الجهراء (مقسم الجهراء)، وسيقتصر على الفترة الصباحية فقط من 8:00 صباحا حتى 1:30 ظهرا، فيما سيعمل فرع (برج التحرير) على فترتين صباحية من الساعة 8:00 إلى 1:30 ظهرا ومسائية من 4:30 حتى 7:30، أما ساعات العمل في مبنى الغرفة الرئيسي الكائن في منطقة القبلة، شارع عبدالعزيز حمد الصقر، ستكون من 8:00 صباحا حتى 1:30 ظهرا، وذلك خدمة لأعضائها وحرصا على سرعة إنجاز معاملاتهم.وفي موازاة ذلك، ومواكبة للتطورات التكنولوجية المتلاحقة، ومن منطلق اهتمام الغرفة بالتحول الرقمي وميكنة خدماتها، توفيرا لوقت وجهد أعضائها وتجنيبهم عناء التنقل والحضور الشخصي لإنجاز معاملاتهم، تدعو الغرفة أعضائها إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الذي يوفرها الموقع الالكتروني للغرفة، حيث يمكنهم من خلاله الانتساب لعضوية الغرفة، وتجديد الاشتراك السنوي والحصول على شهادة التسجيل السنوي (الانتساب)، وكذلك المصادقة على صحة التواقيع الكترونيا بالإضافة إلى إجراء التعديلات التي تطرأ على وضع الترخيص التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بكل أنواعها.وأخيرا تنوه الغرفة بأن خدمة تجديد العضوية السنوية ستتم من خلال موقعها الإلكتروني