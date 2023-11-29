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الوطني يحذر من القيام بأي عمليات مصرفية باستخدام شبكات الواي فاي العامة غير الآمنة

11/29/2023 11:02:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل بنك الكويت الوطني دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع.
وتتضمن هذه الحملة رسائل تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بمبادئ الأمان عند استخدام شبكات الإنترنت العامة سواء في المجمعات والأماكن العامة أو المقاهي أو المطاعم وكذلك كيفية الحماية من الرسائل الاحتيالية والإعلانات المزيفة واختراق التطبيقات المصرفية والانتباه للعمليات المشبوهة والإبلاغ عنها، مع ضرورة اتباع إرشادات البنوك ونشرات بنك الكويت المركزي.
ويحرص «الوطني» على تحذير العملاء من جميع مخاطر الاحتيال والطرق الملتوية التي يتبعها المحتالون، وفي هذه الحملة يشدد البنك على ضرورة عدم القيام بأي عمليات مصرفية أو بنكية من خلال استخدام شبكات «الواي فاي» في الأماكن العامة، لأنها غير آمنة ولا توجد عليها حماية ويمكن اختراقها بسهولة، حيث من الشائع وجود شبكات «واي فاي» عامة متعددة بنفس الاسم.كما نصح البنك باستخدام برامج حماية من الاختراقات والفيروسات وتأمين اتصال الإنترنت، مع التأكد من الروابط والإعلانات التي تبثها هذه الشبكات، إضافة إلى ضرورة إغلاق «الواي فاي» عند عدم استخدامها وإغلاق خاصية الاتصال التلقائي بهذه الشبكات مع عدم حفظ بياناتها على هاتفك للاتصال بها تلقائيا، حتى تتجنب أي محاولة لاختراق هاتفك والوصول إلى حساباتك المصرفية والشخصية والمعلومات الحساسة.
وتعد جهود «الوطني» في توعية عملائه راسخة وركيزة أساسية في إستراتيجيته ودائما ما يستخدم كافة قنوات التواصل معهم لتوعيتهم بضرورة الاحتفاظ بأرقامهم السرية وبيانات حساباتهم المالية والشخصية وعدم تقديمها لأي شخص يدعي اتصاله من طرف البنك.
ويسخر «الوطني» جميع إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد.
ويعد «الوطني» داعما وشريكا رئيسيا بكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، وقد دأب البنك بصفته إحدى أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، بالإضافة إلى الدورات التدريبية في مجال مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المالية. ويلتزم ينك الكويت الوطني باعتباره إحدى أكبر المؤسسات المالية في المنطقة بمسؤوليته تجاه المجتمعات التي يعمل بها.

MENAFN29112023000130011022ID1107512590

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