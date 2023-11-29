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مجلس الوزراء القطري يقر مشروع اتفاقية مع الكويت لتجنب الازدواج الضريبي

11/29/2023 11:02:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وافق مجلس الوزراء القطري، على مشروع اتفاقية بين حكومتي قطر والكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع د. خالد العطية بمقره في الديوان الأميري.
وأشارت الوكالة إلى أن المجلس وافق على انضمام قطر إلى اتفاق (عراسيا 2017) إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومتي قطر وأوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر ووكالة الأمن السيبراني في سنغافورة ومذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية قطر وبوليفيا متعددة القوميات.

MENAFN29112023000130011022ID1107512589

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