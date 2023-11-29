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تحديث مرافق النفط والغاز شمال الكويت بـ ٣٨٠ مليون دينار

11/29/2023 11:02:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت تخطط لتوسيع نطاق الأعمال في مشروعها الرامي لتطوير منشآت النفط والغاز في شمال الكويت، وفقا لمصادر في الصناعة النفطية.
وكانت مجلة ميد قد كشفت في سبتمبر الماضي عن أن شركة نفط الكويت حددت ميزانية قدرها 380 مليون دولار للمشروع، ولكن بات مرجحا الآن زيادة هذا الرقم مع توسيع نطاق المشروع، كما يتوقع أن يمدد الأجل النهائي لتقديم العروض لموعد أبعد.
ويقضي عقد المشروع بتركيب أنظمة الضغط ووحدات استخلاص الكبريت في مرفق الإنتاج المبكر 50 (EPF-50) ومرفق الإنتاج الجوراسي 3 (JPF-3)، وحددت الشركة يوم 17 ديسمبر المقبل موعدا نهائيا لتقديم العروض، على الرغم من أنه من المتوقع الآن تأجيل هذا الموعد بسبب توسيع نطاق المشروع.
وقالت المصادر إن توسيع النطاق سيشمل إضافة المزيد من أنظمة الضغط إلى المشروع، وتنتظر شركة نفط الكويت حاليا موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت على التغييرات المقترحة، وقال أحد المصادر: «ستعمل شركة نفط الكويت على تعديل العقد بعد الحصول على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات، ومن ثم ستمدد اجل تقديم العروض».
وأشارت المجلة الى ان وثائق المناقصة تنص على وجوب تنفيذ عقد المشروع باستخدام نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، مشيرة الى ان المرفقين عبارة عن منشأتين لمعالجة الهيدروكربونات الحامضة في حقول النفط والغاز الواقعة شمال الكويت، وهي مصممة للتعامل مع الهيدروكربونات الحامضة عالية الضغط من عدة آبار جوراسية في الحقول المذكورة.
وجاء في بيان اصدرته شركة نفط الكويت «من أجل الحفاظ على الإنتاج من المرافق في استنفاد الخزان المتوقع من الضغط العالي إلى وضع الضغط المتوسط بحلول عام 2024، تعتزم الشركة من خلال هذا العقد، تثبيت نظام ضغط في مرفقي الانتاج المبكر والإنتاج الجوراسي».
وقد تم تقسيم نطاق عمل العقد إلى قسمين حسب وثائق المناقصة الأصلية: يركز أولهما على تركيب نظام الضغط المنخفض الجديد ووحدة استخلاص الكبريت في مرفق الانتاج المبكر EPF-50، في حين يركز الثاني على تركيب نظام الضغط المتوسط الجديد ووحدة استخلاص الكبريت في مرفق الانتاج الجوراسي JPF-3.
وتستقبل مرافق EPF-50 وJPF-3 سوائل مكامن الهيدروكربونات الرطبة الحامضة من خلال شبكات تجميع خطوط التدفق والخطوط الرئيسية.
ويتم فصل النفط الخام والغاز والماء في قسم فصل يتلقى حاليا سوائل البئر عند مستوى ضغط يبلغ 1100 باوند لكل بوصة مربعة، ويتم تثبيت الخام للتصدير بعد نزع الملوحة منه.
يتكون قسم الفصل من فواصل الضغط العالي والضغط المتوسط والضغط المنخفض على التوالي، ويتم ضغط الغازات ذات الضغط المتوسط والضغط المنخفض الى الضغط العالي ويتم دمجها مع الغاز من فواصل الضغط العالي، وبعد ذلك تتم معالجة الغاز في وحدات تحلية وتجفيف قبل تصديره عبر خطوط الأنابيب.

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