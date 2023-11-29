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4 شركات عالمية مهتمة بتنفيذ مستودع وقود في المطلاع بقيمة 800 مليون دولار

11/29/2023 11:02:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن أربع شركات مقاولات على الأقل تعكف على إعداد عطاءاتها لمشروع مستودع وقود جديد في مدينة المطلاع بالكويت تقدر قيمته بـ 800 مليون دولار، وفقا لمصادر الصناعة النفطية لحساب شركة نفط الكويت. وهذه الشركات هي: سينوبيك الصينية ولارسين اند توبرو الهندية وبتروفاك البريطانية وهيونداي للهندسة والانشاءات الكورية الجنوبية، ونسبت المجلة الى أحد المصادر قوله: «لقد أبدت هذه الشركات الأربع جميعا اهتمامها بالمشروع وهي بصدد إعداد وتقديم العروض». وواصل المصدر قوله «بينما يواصل هؤلاء تحليلهم للمشروع، فربما يتوصلون في النهاية الى قرار بعدم تقديم عطاءات على المشروع. وفي غضون، قد يكون هناك مقاولون آخرون يخططون لتقديم عطاءاتهم. وأضاف المصدر: «سيصبح الأمر أكثر وضوحا بالنسبة للمقاولين الذين يستعدون لتقديم أسعار جادة للمشروع بعد انعقاد الاجتماع السابق للمناقصة».
وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد أصدرت الدعوة لتقديم العطاءات على المشروع في وقت سابق من هذا الشهر مع تحديد يوم 13 فبراير 2024 موعدا نهائيا لتقديم العطاءات، علما بأن وثائق المناقصة وضعت في متناول ايدي المقاولين في 12 نوفمبر الجاري. ومن المقرر عقد اجتماع ما قبل المناقصة في 17 ديسمبر.
ويعرف المشروع باسم مستودع المطلاع الجديد للوقود، ومن المتوقع أن يشمل نطاقه ما يلي: تطوير مرافق الضخ الجديدة في مصفاتي النفط بميناء الأحمدي وميناء الشعيبة، ومد خطوط الأنابيب عبر البلاد من مصافي ميناءي الأحمدي والشعيبة، وإنشاء مستودع للسوق المحلي، وتركيب أنظمة السلامة، وتركيب أنظمة مكافحة الحرائق، وبناء صهاريج التخزين.

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