119 2 مليار دينار موجودات البنوك الكويتية عند أعلى مستوياتها



البنوك الكويتية تتمتع بقاعدة حقوق مساهمين قوية بلغت 13.69 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2023

93.33 مليار دينار إجمالي الودائع لدى القطاع.. متضمنة ودائع العملاء والبنوك والمؤسسات المالية

38.2 مليار دينار النقد ومحفظة الاستثمار بالقطاع المصرفي.. ما يشير للقدرة التمويلية القوية للبنوك ارتفاع الفائدة أبطأ نمو محفظة القروض ومديني التمويل الإسلامي لترتفع 2.3% إلى 72 مليار دينار

المحلل الماليبعد إعلان النتائج المالية للبنوك الكويتية عن فترة الأشهر الـ 9 الأولى من 2023، يتبين أن إجمالي موجودات البنوك بدأت تشهد تباطؤا في نسب النمو، حيث ارتفعت بنسبة 0.6% فقط لتسجل 119.2 مليار دينار (385 مليار دولار)، وهي في أعلى مستوياتها التاريخية، ليسجل معدل العائد على أصول القطاع 1.35%.وتصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) القطاع المصرفي بحجم موجودات بلغت قيمتها 37 مليار دينار، وجاء بنك الكويت الوطني ثانيا بـ 36.84 مليار دينار، ليشكلا وحدهما نحو 62% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي الكويتي.أما بنك بوبيان فقد بلغت موجوداته 8.2 مليارات دينار، بما يعادل 6.9% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي، وبنسبة نمو 4% عن نهاية عام 2022، بينما بلغت نسب نمو موجودات بتم الكويت الوطني 1.4%، ولبيت التمويل الكويتي (بيتك) 0.3%.ومن الملاحظ أيضا تباطؤ نمو محفظة القروض ومديني التمويل الإسلامي، حيث سجلت نمو نسبته 2.3% لتسجل 72.05 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2023، وذلك بالمقارنة مع نسبة نمو 7% في أول 9 اشهر من 2022، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي زيادة كلفة التمويل خلال الفترة ذاتها.وقد ارتفع معدل العائد على محفظة القروض ومديني التمويل للقطاع من 6.35% لعام 2022 إلى 8.38% لفترة الأشهر الـ 12 الأخيرة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أما معدل العائد على الأصول المدرة للفوائد، فقد ارتفع للقطاع إلى 5.48% في أول 9 أشهر من العام (على أساس سنوي لآخر 12 شهر) بالمقارنة مع 4.5% لعام 2022.وقد سجلت بعض البنوك معدلات نمو مقبولة في محفظة القروض والتمويل، حيث ارتفعت محفظة قروض بنك الخليج بنسبة 6% إلى 5.16 مليارات دينار، بينما سجل البنك الوطني نمو نسبته 3.8% خلال أول 9 اشهر من 2023 لتسجل محفظته من القروض ومدينو التمويل 21.8 مليار دينار، وشكلت 30.3% من محفظة قروض وتمويل القطاع المصرفي.أما بنك بوبيان فقد سجل نموا نسبته 3% في محفظة التمويل لتبلغ 6.09 مليارات دينار، بينما بلغت محفظة «بيتك» 18.99 مليار دينار وشكلت 26.4% من محفظة قروض وتمويل القطاع وتباطأ نموها إلى 0.8% في أول 9 اشهر من 2023، أما إجمالي النقد وما يعادله ومحفظة الاستثمار للقطاع فقد بلغت 38.2 مليار دينار، مما يشير إلى القدرة التمويلية القوية الإضافية للقطاع.ومن جهة قاعدة مصادر التمويل للبنوك والتي تتمثل بقاعدة ودائع العملاء، فقد بلغت نهاية سبتمبر 2023 حوالي 71 مليار دينار، بانخفاض نسبته 1.2% عن نهاية 2022 حين سجلت 72.1 مليار دينار، وقد تصدر «بيتك» من حيث قاعدة ودائع عملائه بعد دمج الأهلي المتحد ـ البحرين، حيث بلغت 21.1 مليار دينار وبانخفاض نسبته 6.3% عن نهاية عام 2022.أما بنك الكويت الوطني فقد بلغت ودائع العملاء لديه 20.93 مليار دينار مرتفعة بنسبة 3.7% في أول 9 اشهر من السنة، بينما احتفظ بنك بوبيان بثالث أعلى قاعدة ودائع عملاء بحوالي 6.3 مليارات دينار وبنسبة نمو 5.5%، اما اجمالي الودائع والتي تتضمن ودائع العملاء والودائع من البنوك والمؤسسات المالية فقد سجلت 93.33 مليار دينار، مرتفعة فقط بنسبة 0.4% عن نهاية عام 2022.ومن جهة أخرى، تتمتع البنوك الكويتية بقاعدة حقوق مساهمين قوية بلغت 13.69 مليار دينار للقطاع نهاية شهر سبتمبر 2023 مرتفعة بنسبة 3.8% عن نهاية عام 2022 وتعززها اكثر بعض البنوك برفع رؤوس أموالها، حيث بلغ حقوق مساهمي بيتك 5.22 مليارات دينار والوطني 3.75 مليارات دينار وبوبيان 836.4 مليون دينار والخليج 740 مليون دينار.