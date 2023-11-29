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التجارة والاتصالات توقعان حجب المحتويات الإلكترونية

11/29/2023 11:02:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقديم خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتويات الإلكترونية، حيث قام بتوقيع الاتفاقية الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة ناصر المطوع، ونائب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.عبدالله العجمي.
وتهدف الاتفاقية إلى توضيح طبيعة ونطاق ومتطلبات الخدمات المقدمة من هيئة الاتصالات والخاصة بحجب أو رفع الحجب عن حسابات التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية وتحديد مستوى الخدمة المتوقعة لكل فئة وتوضيح مسؤوليات وزارة التجارة ومتطلبات الإجراءات المتبعة عند طلب حجب أو رفع الحجب عن محتوى إلكتروني وتوثيق مسؤوليات جميع الأطراف المشاركة في الاتفاقية.
جدير بالذكر أنه تم توقيع هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق المصلحة العامة، حيث إنها ستعزز وتدعم الدور الرقابي لوزارة التجارة فيما يخص التعامل مع العمليات المصحوبة بمخاطر إلكترونية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو حماية المستهلك أو أي إدارات أخرى ذات الصلة، علما بأن إجراءات الحجب أو رفع الحجب تتم وفق القوانين والقواعد العامة المعنية والمعمول بها في الكويت ووفق القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة.

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