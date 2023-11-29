أنور المضف اندماج المتحد وبيتك حقبة جديدة من التميز المصرفي

«المتحد» يعبر لمرحلة جديدة في رحلته ليكون جزءاً من أحد أكبر وأفضل الصروح المالية الإسلامية على مستوى العالم



عقد البنك الأهلي المتحد جمعيته العامة العادية وغير العادية، أمس، بنسبة حضور بلغت 95.4%، وصادقت العمومية غير العادية على مشروع عقد الاندماج المتضمن تقريري مقوم الأصول ومستشار الاستثمار المستقلين بخصوص الاندماج عن طريق الضم بين البنك الأهلي المتحد كشركة مندمجة، وبيت التمويل الكويتي الشركة الدامجة.

وأقرت العمومية الموافقة على معامل التبادل العادل بين سهمي «الأهلي المتحد» و«بيتك» البالغ 0.372311، أي سهم واحد من أسهم البنك الأهلي المتحد مقابل 0.372311 سهم من أسهم بيت التمويل الكويتي، كما صادقت على الاندماج عن طريق الضم بين «الأهلي المتحد» و«بيتك» وتم إقرار استكمال السير في إجراءات تنفيذ الاندماج، وكذلك تمت المصادقة على حل شركة البنك الأهلي المتحد وما يترتب على ذلك من انتقال الذمة المالية للبنك بما لها وما عليها إلى بيت التمويل الكويتي، وهذه الموافقة مشروطة بإتمام تنفيذ قرار الدمج وبعد تسجيل مساهمي الشركة المندمجة في سجل مساهمي الشركة الدامجة وتظل الشخصية المعنوية للشركة المندمجة قائمة حتى تمام تسجيل المساهم، كما أقرت الجمعية العامة العادية المصادقة على جميع البنود المطروحة عليها.

وفي كلمته الافتتاحية للمساهمين خلال الجمعية، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، د.أنور علي المضف، عن تفاؤله بأن يكون اندماج البنك الأهلي المتحد مع بيت التمويل الكويتي في هذه الصفقة التاريخية بداية لحقبة جديدة من التميز المصرفي في الكويت، معربا عن شكره إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز.

وزاد: «اليوم ونحن بصدد استكمال إجراءات الإندماج عن طريق الضم بين البنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي، يمر (الاهلي المتحد) بمرحلة استثنائية في رحلة تطوره، وعبوره لمرحلة رئيسية جديدة في رحلته الممتدة، ليكون جزءا من بيت التمويل الكويتي أحد أكبر وأفضل الصروح المالية الإسلامية على مستوى العالم».

واستعرض المضف المحطات التاريخية ونقاط التحول الفارقة التي شهدها «الأهلي المتحد» منذ تأسيسه عام 1941 كأول بنك عمل في الكويت واللبنة الأولى في صرح العمل المصرفي الكويتي، ليتحول بعدها في العام 1971 إلى «بنك الكويت والشرق الأوسط» عندما أصبح مملوكا بالكامل للحكومة الكويتية، ثم العام 2002 والذي شكل بداية لمرحلة جديدة من مراحل نجاح البنك وذلك بعد عمله في ظل مساهم رئيسي، وهو مجموعة البنك الأهلي المتحد بما لها من سمعة مشهودة في مجال العمل المصرفي، مرورا بالعام 2010 الذي يعتبر المحطة المفصلية الأبرز والأهم بتاريخه، تحول البنك الأهلي المتحد إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وفي ظلها حقق البنك نجاحات متتالية، ونال العديد من الجوائز المرموقة.

وأكد المضف أن «الأهلي المتحد» نجح خلال مسيرته الطويلة في تبوؤ مكانة مرموقة ضمن القطاع المصرفي، وقد حرص خلال هذه المسيرة على مشاركة فاعلة وايجابية ضمن الاقتصاد الوطني ودعم أهداف تنميته، ويعزى هذا النجاح الى مجموعة من العوامل نعدد منها، على سبيل المثال، تراكم الخبرات المصرفية والمالية على مدى ما يزيد على 82 عاما بحيث واكب نهضة الكويت منذ ما قبل عصر النفط إلى يومنا الحالي وما شهدته هذه الفترة من تطورات اقتصادية على مختلف الأصعدة وهو ما جعل البنك قادرا على بناء الخطط ووضع الأهداف والاستراتيجيات بالبناء على خبراته التاريخية وأخذها بعين الاعتبار لاستشراف وتوقع اتجاهات الاقتصاد المستقبلية.

مؤشرات النمو

وقال المضف «يأتي ذلك إلى جانب حرص البنك المستمر على تحقيق نسب نمو على صعيد المحفظة الائتمانية وتعزيز حصة البنك السوقية ولكن ضمن سياسة ائتمانية متحفظة مع العمل على توسيع قاعدة عملاء البنك ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف تخفيف تبعات تأثر بعض هذه القطاعات دون غيرها بأي تقلبات كما يقوم البنك وكجزء من استراتيجيته الحصيفة لإدارة المخاطر بمراقبة التقلبات في الأسواق بشكل مستمر لاتخاذ أي اجراءات وقائية ضرورية لمواجهة اي من الاثار المتوقعة لهذه التقلبات».

وزاد «لدعم خطط النمو الموضوعة، حرص البنك وادارته على تعزيز رأسمال البنك عبر السنين من خلال استخدام جزء من الأرباح المحققة في رفع رأسمال البنك (اسهم منحة)، هذا بالاضافة الى اصدار صكوك من الشريحة الأولى كان آخرها خلال عام 2021 بمبلغ 600 مليون دولار هذا مع حرص البنك على الادارة الحصيفة والفاعلة للمطلوبات (ودائع العملاء) بما يعزز نتائج البنك المالية المستهدفة».

واستطاع «الأهلي المتحد» أن يحافظ على تحقيق معدلات أرباح جيدة، حيث بلغت أرباح البنك 33.5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بما يزيد على أرباح نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 30.4 مليون دينار وبنسبة زيادة تبلغ 10.1%، كما حقق البنك إجمالي أرباح تشغيلية بلغت 65.4 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023.

واستطاع البنك الأهلي المتحد باعتباره أول بنك قام بإطلاق عملياته في الكويت، أن يقوم بدور بارز في العمل المجتمعي، ورسخ على مدار هذه السنوات قدرته على تقديم نموذج يحتذى به في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ليقدم تجربة رائدة ومتميزة في هذا المجال كما هي إنجازاته الدائمة على مختلف الأصعدة.

وحافظ «الأهلي المتحد» على مكانته كوجهة العمل المفضلة في القطاع المصرفي الكويتي، وذلك انطلاقا من منهج عمله واستراتيجيته التي تعني بانتقاء وجذب أفضل العناصر من الكوادر المصرفية ثم متابعة العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال برنامج متكامل للتدريب والتطوير ولم تكن إنجازات البنك لتتحقق لولا الرؤية الطموحة والجهود الحثيثة لفريق عملنا، الذي أبدي حماسا والتزاما لافتين ونجح في دعم التطور والنمو لهذا البنك العريق عبر مراحل تطوره المختلفة.

نتائج أعمال جيدة

بدورها، أعربت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المتحد، جهاد سعود الحميضي «إن الموافقة على استكمال السير في إجراءات تنفيذ الاندماج بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد يعد إنجازا تاريخيا لـ «بيتك» و«المتحد» وللقطاع المصرفي في الكويت، حيث يمثل اليوم بداية رحلة البنك الأهلي المتحد تحت مظلة «بيت التمويل الكويتي»، ونتطلع لضمان انتقال سلس مع بدء نقل عملياتنا إلى بيت التمويل الكويتي كمرحلة تالية من رحلتنا لتحقيق النجاح».

وأعربت الحميضي عن فخرها واعتزازها برحلة «الأهلي المتحد» الممتدة منذ تأسيسه عام 1941 كأول بنك عمل في الكويت، حتى أصبح نموذجا للعمل المصرفي المتميز، وأشادت بالمكانة الفريدة التي حظي بها البنك والذي استطاع أن يحافظ على أدائه المميز، وأن يثبت قدرته على تحمل الصدمات والتكيف مع مختلف الظروف، وأن يقوم بدوره في خدمة عملائه، والحفاظ على مكانته الريادية وأن يطور خدماته ومنتجاته لتتواكب مع أحدث مستجدات السوق المصرفية.

وفي تعليقها على الأداء المالي للبنك، قالت الحميضي «استمر البنك في الحفاظ على تحقيق معدلات ربحية جيدة، واستطاع تحقيق هذا التوازن بين الإدارة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطرة وهو ما عزز من ثقتنا في نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك».

وأشارت الحميضي إلى النجاح المشهود الذي حققه البنك في إصدار وتسعير صكوك مضاربة غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بقيمة 600 مليون دولار، والذي جاء في عام 2021 في إشارة واضحة على قدرة البنك على تحقيق النجاح.

وذكرت الحميضي أن «الأهلي المتحد» أطلق العديد من مبادرات التحول الرقمي في إطار رؤية استراتيجية لإثراء التجربة الرقمية لعملاء البنك وتلبية كافة احتياجاتهم وتحقيق ما هو أكثر من تطلعاتهم، ومدهم بالحلول والخدمات المصرفية المبتكرة، وأن البنك يفخر بما قدمه من دعم لموارده البشرية من خلال بيئة عمل جاذبة وقادرة على تطوير الأعمال، كما مضى بخطى متسارعة نحو تحقيق الاستدامة الشاملة.

وأضافت الحميضي «إن (الأهلي المتحد) باعتباره أول بنك قام بإطلاق عملياته في الكويت منذ أكثر من 80 عاما، استطاع أن يقوم بدور بارز في العمل المجتمعي، وأثبت على مدار هذه السنوات قدرته على تقديم نموذج يحتذي به في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ليقدم تجربة رائدة ومتميزة في هذا المجال كما هي إنجازاته الدائمة على مختلف الأصعدة.

وأوضحت الحميضي أن البنك الأهلي المتحد استطاع وضع خطة متكاملة للتحول الرقمي، كما اهتم البنك بأن يكون سباقا الى مواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي حيث كان البنك من اوائل البنوك التي وفرت خدمة الـ B2B (Business to Business) (وهي الخدمة المعنية بتقديم الحلول الالكترونية المتكاملة والآمنة لمعالجة وتسهيل المعاملات المصرفية ما بين نظم إدارة موارد الشركات -Enterprise Resource Planning- والأنظمة المصرفية للبنك)، حيث حققت هذه الخدمة نجاحا كبيرا ولاقت رضا كبيرا لدى العملاء الذين يضمون شركات تعد من كبريات الشركات والتي تستخدم هذه الخدمة في انجاز معاملاتها المصرفية بسلاسة ويسر وامان.

وأكدت أنه كان لتقنية المعلومات في «الأهلي المتحد» دور بارز في توظيف أفضل وأحدث الحلول المصرفية الرقمية لتزويد العملاء بخدمات مصرفية مبتكرة تتسم بمستوى عال من الحماية والأمان والذكاء الرقمي، إلى جانب السهولة في إجراء معاملاتهم المصرفية بسلاسة وشفافية لا تضاهى.

وشددت الحميضي على حرص البنك الأهلي المتحد على أن يصبح البنك الإسلامي الرائد والمبتكر الذي يعمل وفقا لأعلى المعايير الدولية،، مع توفير حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائنا، فإننا نسعى لتحقيق المواءمة مع أولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمساهمة في تطويرها في البيئة التي نعمل فيها.

وأوضحت الحميضي أن البنك واصل جهوده للحفاظ على أعلى مستويات حوكمة الشركات وحوكمة المخاطر مع الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية وتحقيق أقصى عوائد للمساهمين على أساس مستدام، ونفذ بنجاح نظام إدارة السلامة والبيئة بما يتيح له تحديد المشاريع التي قد يكون لها تأثير سلبي على المجتمع والبيئة أو تنتهك معايير الأداء البيئي لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي أو القوانين البيئية الوطنية.

وأفادت الحميضي «نحن نؤمن بأن نجاحنا لا يقتصر على قوة أدائنا وقدرتنا على تحقيق الأرباح فحسب، وإنما يمتد ليشمل قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المجتمع الذي نعيش فيه».

أفضل تدقيق

حصد البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل بنك في التدقيق الشرعي الداخلي في الكويت لعام 2023 من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية المرموقة، وذلك استنادا إلى كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الشرعية الداخلية بشكل عام، وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي بشكل خاص، والتنفيذ الفعال لتعليمات حوكمة الرقابة الشرعية.

وتقديرا لدوره الريادي ومبادراته المختلفة في مجال المسؤولية المجتمعية، حصد البنك جائزة أفضل مبادرات في المسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2023 من مجلة انترناشيونال فاينانس العالمية المرموقة.

جوائز مرموقة

تتويجا لنجاحات البنك وإنجازاته خلال عام، حصد «الأهلي المتحد» خلال 2023 عدة جوائز إقليمية ودولية في مختلف قطاعات العمل المصرفي من كبرى المؤسسات المالية، ومن بين هذه الجوائز جائزة المصرفي الإسلامي للعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مجلة ميد العالمية، وهي واحدة من جوائز التميز المصرفي المرموقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، والتي توجت جهود وإنجازات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في البنك الأهلي المتحد، جهاد الحميضي، وذلك تقديرا لقيادتها الاستثنائية على مدار مسيرتها المهنية التي استمرت لأكثر من 38 عاما ودعمها للابتكار التكنولوجي في القطاع المصرفي، وخبراتها المتنوعة، وعضويتها النشطة في العديد من مجالس إدارات المؤسسات.

تميز في حماية العملاء

تقديرا لجهود البنك الاستثنائية في حماية عملائه ومكافحة الاحتيال، فقد حصل على جائزة التميز في حماية العملاء ومكافحة الاحتيال من مجلة ميد العالمية، المرموقة ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، وقد نال البنك هذه الجائزة استنادا إلى تطبيق التدابير الأمنية المتقدمة وأنظمة الكشف عن الاحتيال وبروتوكولات حماية العملاء.

جودة في التحويلات

حصل «الاهلي المتحد» على جائزة «التميز في جودة التحويلات 2022» من «سيتي بنك»، تقديرا لأدائه الاستثنائي في مجال التحويلات المالية الإلكترونية، بعد تحقيقه نسبة 99% من مدفوعات الخزينة والمدفوعات التجارية، حيث تمنح هذه الجائزة المرموقة للمؤسسات المالية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، التي تراعي أعلى مستويات الكفاءة في تنفيذ عمليات تحويل الأموال والمعاملات المالية للعملاء.

أفضل خدمة

حصل «الأهلي المتحد» على جائزة أفضل خدمة تحويل أموال من مجلة ميد العالمية المرموقة، ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023.

وهو ما يعكس تميز البنك بمنصاته السريعة والآمنة والمريحة لتحويل الأموال عبر الإنترنت بأسعار صرف تنافسية، وفاز البنك بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للشركات والمؤسسات على مستوى الكويت للعام 2023 من قبل مجلة غلوبل فاينانس العالمية المرموقة التي تمنح هذه الجوائز للبنوك التي تقدم حلولا مصرفية محلية وإقليمية وعالمية متطورة تقترن بأحدث الأساليب التكنولوجية المبتكرة بهدف توفير خدمات ومنتجات عصرية تواكب احتياجات وتطلعات العملاء.

وتعد هذه الجائزة مؤشرا على إمكانات البنك الأهلي المتحد الرقمية المبتكرة وقدرته على تقديم أفضل الحلول المصرفية لعملائه.

شكر وتقدير

عبر د.أنور المضف وجهاد الحميضي عن شكرهما وتقديرهما الى أعضاء مجلس إدارة البنك، والإدارة التنفيذية وجميع منتسبي «الأهلي المتحد» على تفانيهم وجهودهم المخلصة التي صنعت النجاح والتميز للبنك وحافظت على استمراريته.

وتقدما بجزيل الشكر الى مساهمي البنك على ما قدموه من دعم ومساندة، وكذلك عملاء البنك لولائهم الدائم وثقتهم وتفاعلهم مع ما يقدمه لهم من خدمات ومنتجات أكثر ملاءمة لمتغيرات الحياة.

وأعربا عن خالص الشكر والتقدير من السادة أصحاب الفضيلة هيئة الرقابة الشرعية بالبنك على جهودهم الكبيرة في دعم تقديم خدمات ومنتجات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.وتقدما بخالص الشكر والعرفان الى مختلف الجهات التنظيمية الرقابية في الكويت لدورها في دعم العمل المصرفي.تحسين تجربة العملاءقالت جهاد الحميضي إن «الأهلي المتحد» حرص طوال سنوات عمله على تحسين تجربة العملاء، ومواكبة تطلعاتهم، وأطلق مؤخرا العديد من الخدمات المبتكرة ومنها إطلاق المزيد من الخدمات المصرفية عبر تطبيق البنك للهواتف الذكية، كما حرص على تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات التي تلبي تطلعات العملاء من مختلف الشرائح وتحقق لهم مردودا إيجابيا وقيمة مضافة، مستهدفا الوصول الى أكبر عدد من العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية تنافسية.وزادت: «يواصل البنك إطلاق الحملات الترويجية الفعالة عن طريق وسائل الإعلان التقليدية والإلكترونية، فضلا عن تطوير برامج المكافآت للعملاء».