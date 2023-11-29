اغتنم الموسم مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة NVIDIA Geforce RTX 40

اغتنم الموسم بأفضل العروض على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة NVIDIA GeForce RTX 40 سواء للاعبين أو المبدعين أو الطلاب. ليس هناك وقت أفضل للاحتفال من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة NVIDIA GeForce RTX40. يمكن للاعبين الاستمتاع بأداء لا مثيل له وسهولة الحمل مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة RTX 40، بينما يمكن للمبدعين والطلاب الاستفادة من وحدات معالجة الرسوميات المكتبية من سلسلة RTX 40 للحصول على أداء لا مثيل له وإبداع لا حدود له.

لتحقيق أقصى قدر من سهولة الحمل، تم تصميم أجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة NVIDIA GeForce RTX40 لتكون رفيعة وهادئة وذات عمر بطارية كبير. تم دمج تقنية NVIDIA Max-Q في كل كمبيوتر محمول من سلسلة RTX 40، وهو عبارة عن مجموعة متقدمة من التقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تحسين أداء الكمبيوتر المحمول الخاص بك وقوته وصوتياته لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

تتميز أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة RTX 40 برسومات واقعية للغاية لتجربة ألعاب غامرة حقًا، وذلك بفضل ميزات مثل تتبع الأشعة وDLSS 3 للحصول على تجربة ألعاب أكثر سلاسة. بدأت المزيد والمزيد من الألعاب في دعم هذه التكنولوجيا الثورية، مع دعم أكثر من 150 لعبة وفي تزايد. سواء كنت تتعاون مع الأصدقاء لمواجهة عوالم خيالية أو استكشاف أعمق أعماق الفضاء، فلن تتباطأ الحركة أبدًا على كمبيوتر محمول من سلسلة RTX 40 أو وحدة معالجة رسومات سطح المكتب.

وأفضل ما في الأمر هو أن أجهزة سلسلة RTX 40 هو للاستخدام لسنوات قادمة، مع تحديثات مجانية للبرامج عبر GeForce Experience للحفاظ على سير الأمور بسلاسة وتقديم ميزات جديدة. ويضمن هذا أنك ستتمكن من تشغيل الألعاب والتطبيقات المستقبلية دون الحاجة إلى القلق بشأن الترقية في وقت مبكر جدًا، مما يجعلها استثمارًا سليمًا.

بالنسبة للمبدعين، توفر وحدات سلسلة معالجة رسوميات RTX 40 جنبًا إلى جنب مع برامج تشغيل NVIDIA Studio سير عمل أسرع وأكثر موثوقية للإنشاء بسرعة خيالك. تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي الذكية والتطبيقات الإبداعية المتسارعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على وحدات معالجة رسوميات RTX والتطبيقات الإبداعية الحصرية المجانية من NVIDIA مثل Canvas وBroadcast وOmniverse، على صياغة عوالم بأسرع ما يمكن أن تتخيلها. تعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة RTX 40 أدوات قوية للدراسة أيضًا، حيث تستفيد جميع أفضل تطبيقات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من تسريع الذكاء الاصطناعي على وحدات معالجة رسوميات RTX، حتى يتمكن الطلاب من إنهاء المهام بشكل أسرع.

في هذا الموسم، تعيد أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة RTX 40 تعريف حدود القوة والقدرة على التكيف. من الألعاب إلى الدراسة إلى إنشاء عوالم جديدة مثيرة للإعجاب، تساعدك إمكانات الذكاء الاصطناعي المتطورة على خوض غمار هذه التحديات

ألعابك وتجاربك الإبداعية إلى آفاق جديدة. مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة RTX 40، سيكون لديك جهاز واحد يمكنه التعامل بسهولة مع أي مهمة تحتاج إليها. تعرف على المزيد من المعلومات حول أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة RTX 40 هنا .