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أول هجوم على القوات الأمريكية في سوريا خلال هدنة غزة

11/29/2023 9:23:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرَّضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» المتمركزة في نهر الفرات في سوريا لهجوم صاروخي، أمس، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن».

وأوضحت الشبكة، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن الصاروخ لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية. ولم يشر المسؤول إلى الجهة التي تقف وراء الهجوم.

ويُعَدُّ هجوم أمس هو الأول منذ 23 نوفمبر، الذي تم خلاله التوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

الجدير بالذكر أن أكثر من 74 هجوماً استهدف القوات الأمريكية منذ 17 أكتوبر.

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