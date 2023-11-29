أول هجوم على القوات الأمريكية في سوريا خلال هدنة غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرَّضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» المتمركزة في نهر الفرات في سوريا لهجوم صاروخي، أمس، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن».
وأوضحت الشبكة، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن الصاروخ لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية. ولم يشر المسؤول إلى الجهة التي تقف وراء الهجوم.
ويُعَدُّ هجوم أمس هو الأول منذ 23 نوفمبر، الذي تم خلاله التوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.
الجدير بالذكر أن أكثر من 74 هجوماً استهدف القوات الأمريكية منذ 17 أكتوبر.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN29112023000110011019ID1107511987
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.