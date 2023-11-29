وفاة وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر عن مئة عام

توفي عملاق الدبلوماسية الأميركية وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر عن مئة عام الأربعاء، بحسب ما أعلنت مؤسسته.

وقالت المؤسسة الاستشارية في بيان إنّ كيسنجر الذي كان وزيراً للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد وأدّى دوراً دبلوماسياً محورياً خلال الحرب الباردة "توفي اليوم في منزله بولاية كونيتيكت".

كان كيسنجر نشطًا بعد مرور مائة عام على عمره، حيث حضر اجتماعات في البيت الأبيض، ونشر كتابًا عن أساليب القيادة، وأدلى بشهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ حول التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية. وفي يوليو 2023، قام بزيارة مفاجئة إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ففي سبعينيات القرن العشرين، كان له يد في العديد من الأحداث العالمية التي غيرت حقبة العقد أثناء عمله كوزير للخارجية في عهد الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون. أدت جهود اللاجئ اليهودي الألماني المولد إلى الانفتاح الدبلوماسي للصين، ومحادثات تاريخية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي للحد من الأسلحة، وتوسيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب، واتفاقيات باريس للسلام مع فيتنام الشمالية.

تضاءل عهد كيسنجر كمهندس رئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية مع استقالة نيكسون في عام 1974. ومع ذلك، استمر في كونه قوة دبلوماسية في عهد الرئيس جيرالد فورد وتقديم آراء قوية طوال بقية حياته.

وبينما أشاد الكثيرون بكيسنجر لتألقه وخبرته الواسعة، وصفه آخرون بأنه مجرم حرب لدعمه الديكتاتوريات المناهضة للشيوعية، وخاصة في أمريكا اللاتينية. وفي سنواته الأخيرة، كانت رحلاته مقيدة بجهود بذلتها دول أخرى لاعتقاله أو استجوابه بشأن السياسة الخارجية الأمريكية السابقة.



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وكانت جائزة السلام التي حصل عليها عام 1973 ـ والتي مُنحت مناصفة مع لو دوك ثو من فيتنام الشمالية، والذي رفض الجائزة ـ واحدة من أكثر الجوائز إثارة للجدل على الإطلاق. استقال اثنان من أعضاء لجنة نوبل بسبب الاختيار وأثيرت أسئلة حول القصف السري الأمريكي لكمبوديا.

وصف فورد كيسنجر بأنه "وزير الخارجية الممتاز"، لكنه أشار أيضًا إلى توتره وثقته بنفسه، وهو ما كان من المرجح أن يطلق عليه النقاد جنون العظمة والأنانية. حتى فورد قال: "هنري في رأيه لم يرتكب أي خطأ".

قال فورد في مقابلة قبل وقت قصير من وفاته في عام 2006: "لقد كان أنحف من أي شخصية عامة عرفتها على الإطلاق".

بتعابيره الصارمة وصوته الخشن بلكنة ألمانية، لم يكن كيسنجر نجم موسيقى الروك، لكنه كان يتمتع بصورة رجل السيدات، الذي يرافق النجمات في واشنطن ونيويورك في أيام عزوبته. وقال إن السلطة هي المنشط الجنسي النهائي.

كان كيسنجر ثرثارًا فيما يتعلق بالسياسة، وكان متحفظًا في الأمور الشخصية، على الرغم من أنه أخبر أحد الصحفيين ذات مرة أنه يرى نفسه كبطل رعاة البقر، يركب وحده.

أعضاء هيئة التدريس بجامعة هارفارد

ولد هاينز ألفريد كيسنجر في فورث بألمانيا في 27 مايو 1923، وانتقل إلى الولايات المتحدة مع عائلته في عام 1938 قبل الحملة النازية لإبادة يهود أوروبا.

وبتحويل اسمه إلى هنري، أصبح كيسنجر مواطنًا أمريكيًا متجنسًا في عام 1943، وخدم في الجيش في أوروبا في الحرب العالمية الثانية، وذهب إلى جامعة هارفارد في منحة دراسية، وحصل على درجة الماجستير في عام 1952 والدكتوراه في عام 1954. وكان في جامعة هارفارد أعضاء هيئة التدريس لمدة 17 عاما القادمة.

خلال معظم تلك الفترة، عمل كيسنجر كمستشار للوكالات الحكومية، بما في ذلك عام 1967 عندما عمل كوسيط لوزارة الخارجية في فيتنام. لقد استخدم علاقاته مع إدارة الرئيس ليندون جونسون لنقل المعلومات حول مفاوضات السلام إلى معسكر نيكسون.

عندما أدى تعهد نيكسون بإنهاء حرب فيتنام إلى فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 1968، أحضر كيسنجر إلى البيت الأبيض كمستشار للأمن القومي.

لكن عملية "الفتنمة" - تحويل عبء الحرب من نصف مليون جندي أمريكي إلى الفيتناميين الجنوبيين - كانت طويلة ودموية، وتخللها القصف الأمريكي الضخم لفيتنام الشمالية، وتلغيم موانئ الشمال، والقصف الجوي. كمبوديا.

أعلن كيسنجر في عام 1972 أن "السلام في متناول اليد" في فيتنام، لكن اتفاقيات باريس للسلام التي تم التوصل إليها في يناير 1973 لم تكن أكثر من مجرد مقدمة لاستيلاء الشيوعيين النهائي على الجنوب بعد عامين.

وفي عام 1973، بالإضافة إلى دوره كمستشار للأمن القومي، تم تعيين كيسنجر وزيرًا للخارجية، مما منحه سلطة لا منازع فيها في الشؤون الخارجية.

دفع الصراع العربي الإسرائيلي المتصاعد كيسنجر إلى القيام بأول ما يسمى بمهمة "مكوكية"، وهي نوع من الدبلوماسية الشخصية للغاية عالية الضغط التي اشتهر بها.

وقد ساعد اثنان وثلاثون يومًا من الرحلات المكوكية بين القدس ودمشق كيسنجر على صياغة اتفاق طويل الأمد لفك الارتباط بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وفي محاولة لتقليص النفوذ السوفييتي، تواصل كيسنجر مع منافسه الشيوعي الرئيسي، الصين، وقام برحلتين إلى هناك، بما في ذلك رحلة سرية للقاء رئيس الوزراء تشو إن لاي. وكانت النتيجة قمة نيكسون التاريخية في بكين مع الرئيس ماو تسي تونغ وإضفاء الطابع الرسمي في نهاية المطاف على العلاقات بين البلدين.

اتفاق الأسلحة الاستراتيجية

إن فضيحة ووترغيت التي أجبرت نيكسون على الاستقالة بالكاد أثرت على كيسنجر، الذي لم يكن على صلة بالتستر واستمر في منصب وزير الخارجية عندما تولى فورد منصبه في صيف عام 1974. لكن فورد استبدله كمستشار للأمن القومي في محاولة لإخفاء هويته. سماع المزيد من الأصوات حول السياسة الخارجية.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، ذهب كيسنجر مع فورد إلى فلاديفوستوك في الاتحاد السوفييتي، حيث التقى الرئيس بالزعيم السوفييتي ليونيد بريجنيف.

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