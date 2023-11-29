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مجلس الأمة يوافق في المداولتين على تعديل بعض أحكام القانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

11/29/2023 9:20:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 11 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية اليوم الأربعاء على تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بإجماع الحضور وعددهم 53 عضوا فيما جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بإجماع الحضور وعددهم 55 عضوا.
ويأتي هذا القانون انطلاقا من أهمية ومكانة تلك الفئة ورغبة في حمايتها وتقديم الرعاية المثلى لها وذلك اتساقا مع الاتفاقيات الدولية والدستور الكويتي إذ فرض هذا الواقع ضرورة مراجعة هذا القانون لتجاوز سلبيات التطبيق ولمنح مزيد من الامتيازات التي تخفف عن تلك الفئة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى المجتمع الكويتي.
كما وافق المجلس على توصية باستعجال وزارة الصحة بتقديم دراستها بشأن إضافة ذوي الإعاقة إلى قانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين (عافية) وتشكيل لجنة مشتركة فيما بين وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإشراك الاتحادات المعنية لدراسة موضوع التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية على أن تعقد الجلسة العادية في ال12 من ديسمبر المقبل. (النهاية)

ج ي / ع ع / أ م ح




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