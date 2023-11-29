مجلس الأمة يوافق في المداولتين على تعديل بعض أحكام القانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 11 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية اليوم الأربعاء على تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بإجماع الحضور وعددهم 53 عضوا فيما جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بإجماع الحضور وعددهم 55 عضوا.
ويأتي هذا القانون انطلاقا من أهمية ومكانة تلك الفئة ورغبة في حمايتها وتقديم الرعاية المثلى لها وذلك اتساقا مع الاتفاقيات الدولية والدستور الكويتي إذ فرض هذا الواقع ضرورة مراجعة هذا القانون لتجاوز سلبيات التطبيق ولمنح مزيد من الامتيازات التي تخفف عن تلك الفئة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى المجتمع الكويتي.
كما وافق المجلس على توصية باستعجال وزارة الصحة بتقديم دراستها بشأن إضافة ذوي الإعاقة إلى قانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين (عافية) وتشكيل لجنة مشتركة فيما بين وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإشراك الاتحادات المعنية لدراسة موضوع التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية على أن تعقد الجلسة العادية في ال12 من ديسمبر المقبل. (النهاية)
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