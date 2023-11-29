بابون خلال احياء يوم التضامن مع شعبنا في التشيلي : حل الدولتين ضروري جداً و حتمي

MENAFN - Palestine News Network ) سانتياغو /PNN / في 29 نوفمبر من كل عام يتم الإحتفال بإحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم من خلال أنشطة تدعو إلى التذكر والأمل والحرية و التركيز على قضية الشعب الفلسطيني و التعبير عن الدعم الدولي للحقوق الوطنية وحقوق الإنسان والقضايا السياسية للفلسطينيين.

و أحيت سفارة دولة فلسطين في تشيلي

اليوم

الدولي للتضامن

مع الشعب الفلسطيني بالشراكة مع اللجنة الإقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي لأمم المتحدة في تشيلي ( CEPAL) و دلك بحضور نائب الأمين التنفيذي ل ( CEPAL) السيد راؤول غارسيا-بوشاكا، و كدلك المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تشيلي، السيدة ماريا توريس، ومعالي وزير الخارجية التشيلي السيد ألبرتو فان كلافيرين، و بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي العربي و الأجنبي المعتمد في تشيلي، و كذلك أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب التشيلي، و مممثلين عن الهيئات الدينية و العسكرية، و ورؤساء و أعضاء بلديات، و فنانين و

أكاديمين و طلاب جامعات،

رؤساء و أعضاء مؤسسات الجالية الفلسطينية و العربية في تشيلي.



وفي كلمة القاها راؤول غارسيا بوشاكا، صرح أنه "كما عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مناسبات متكررة، فإن رغبتنا العميقة هي أن يواصل المجتمع الدولي العمل من أجل تحقيق حل عادل ودائم في الشرق الأوسط، يسمح بالتعايش في ظروف السلام والأمن لجميع المواطنين الذين يعيشون هناك، دون أي نوع من التمييز.

وبهذه المناسبة، شاركت

ماريا خوسيه توريس رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريث، تؤكد من جديد الإلتزام تجاه الشعب الفلسطيني وتعرب عن التضامن مع تطلعات الشعب الفلسطيني إلى ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء مستقبل ينعم بالسلام. العدالة والأمن والكرامة للجميع”. وذكر غوتيريس في رسالته أنه "حان الوقت للتحرك بحزم ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، حيث تتعايش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن".

و وزير الخارجية التشيلي البيرتو فان كلافيرين إنه“على الرغم من المسافة المادية التي تفصل بيننا، ستواصل تشيلي الدعوة إلى تعزيز عملية السلام في المنطقة، من خلال الحوار و التركيز على العمل السياسي حتى تتمكن فلسطين و شعبها من تحقيق مطلبهم الكامل في حصولهم على حقوقهم المشروعة”.

وأضاف الوزير فان كلافيرين أن "تشيلي تؤيد علناً التصريحات التي أدلى بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تشير إلى أن إسرائيل يجب أن تمتثل للإلتزامات القانونية التي تنبثق من القوانين التي تنظم النزاعات المسلحة. إن الدفاع المشروع عن النفس لدولة ما لا يسمح بالهجوم على المدنيين ولا يجب ينتهك القانون الدولي". " بل يجب أن يتم ذلك دائما في إطار القانون الإنساني الدولي".

بابون : فصل جديد في تاريخ الصراع

بدورها ألقت سفيرة دولة فلسطين، السيدة فيرا بابون خطاباً مفصلاً، أوضحت أنه منذ 7 أكتوبر، تم كتابة فصل جديد في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. و أضافت أنه“على كل من يهمه حل هذا الصراع أن يقرأ سطور فصوله جيداً ويفهم معانيه، وليس فصل الحاضر عن الماضي، وتقييم حقيقة الأحداث التي تتكشف يوماً بعد يوم، كل هذا لنتمكن من الإنتقال إلى الفصل التالي في تاريخ هذا الصراع، والذي سيكون إما أكثر قتامة أو أكثر إشراقا بالنسبة لإنسانية الشعبين.

بنفس السياق، صرحت السفيرة بابون أنه“بالنسبة للكثيرين، قد يبدو حل الدولتين مستحيلاً بسبب سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية واستمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية، مما يؤثر بالتالي على الحقائق الإقليمية والديموغرافية والسياسية المتفق عليها في اتفاقيات أوسلو، وأوضحت أن "إسرائيل استخدمت عامل الوقت وخلقت واقع احتلال على الأراضي الفلسطينية، مما جعل العالم يبحث عن حلول أخرى لهذا الصراع" ولكن

"على الرغم من هدا التعقيد، إلا أن السبيل الوحيد لتحقيق الإستقرار والسلام العادل في المنطقة هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تدعم قرار حل الدولتين " دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش إلى جانب دولة إسرائيل”.

وفي ختام كلمتها قدمت السفيرة بابون شكرها الى جمهورية تشيلي على مواقفها الداعمة

لحقوق الشعب الفلسطيني، رئيساً و حكومةً وشعباً، وجددت أيضاً جزيل شكرها للدول العربية الشقيقة و دول المجتمع الدولي الصديقة التي دعمت وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، مؤكدةً

بأن ما نحتاج إليه هو الإرادة السياسية وهامش واسع للتفاوض لتنفيذ القرارات المعتمدة، و إن حل الدولتين ليس قابلاً للتطبيق فحسب، بل إنه حتمي و ضروري جداً.