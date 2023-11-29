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يوم العزة والكرامة

11/29/2023 8:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في يومهم نستحضر تاريخاً مشرقاً ونجدد عهد الوفاء لسيرتهم العطرة وعطائهم الزكي، فقد كانوا مثالاً مشرفاً لرجال الوطن، ولبوا النداء ونذروا أرواحهم في سبيل الدفاع عن ترابه، وصون الكرامة العربية، والوقوف إلى جانب الأشقاء في الشدائد، فرزقهم الله الشهادة.

الإمارات خصصت لشهدائها في ميادين الحق والواجب يوماً تستذكر من خلاله مسيرتهم العطرة وتضحياتهم الخالدة في سبيل الذود عن حمى الوطن وإعلاء راية الحق.

يوم الشهيد هو يوم الفخر والعزة والكرامة، فقد ضحى عشرات الشهداء بأرواحهم خدمة للوطن والأمة جمعاء، وستبقى ذكراهم باقية في قلوبنا بفضل ما قدموه من تضحيات قلّ نظيرها.

نقف اليوم إجلالاً وإكباراً لتضحياتهم، ونخلد ذكراهم ونحفظ أسماءهم لأنهم سطروا التاريخ على ميدان العز والكرامة وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن كرامة الوطن والحفاظ عليه، رحم الله شهداء الإمارات الأبرار الأخيار.. فلن ينساهم تاريخ الإمارات ما بقيت الحياة.. فشهداؤنا يمثلون فخراً وقدوة لجميع أبناء الوطن.

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